安格斯12星座一周運勢10／25-10／31　巨蟹小問題不斷、獅子桃花不錯

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

羊座出頭天就在近期，本週多了太陽的助力，不僅少了迷糊闖禍的機會，有些歪打正著的好運，將能在你工作中獲得滿滿的成就感！此時小人退散同時貴人多多，業務或自行開業者會發現客戶不請自來，艱辛感大為減少，當真是一大好消息！感情上則要小心聰明反被聰明誤，單身者聊天講話太過直白，不但不能給人好印象，還會被貼上頭腦簡單的標籤。

金牛座 4.21~5.20

來自各方的期待讓你壓力增大，不過本週的牛座好運暗藏，未來這段時間的你是很有貴人運的，很多事情能逢凶化吉，不管是父母親或者是親朋好友當中的長輩，都會適時的對你伸出援手，愈是困難的狀況愈可能出現反轉，遇見新的契機。感情運佳，有對象者，心事不妨找情人抒發，對方溫暖的關懷最能撫慰你的心。

雙子座 5.21~6.20

面對星座運勢大的解放，雙子運勢呈現不進則退的情況，工作上忙碌得毫無頭緒，像隻無頭蒼蠅般想停也停不下來，此時要當心工作的人際往來容易出問題，溝通稍有不慎就很可能演變成各說各話，最後仍得花時間重新來過。單身者感情表現差強人意，並不是最佳表白或溝通的時機。有對象者反能在風雨中看到真情。

巨蟹座 6.21~7.21

莫名焦慮、杞人憂天、不耐煩都很可能是天氣轉涼、入秋後會發生在蟹座的徵兆，特別是這週的你很可能因為家裡頭小問題不斷，讓你感覺壓力備至，此時若再加上工作或課業的表現不是很穩定，就可能會面臨到十分徬徨無助的情況，此時朋友是你的一大慰藉，心事就找麻吉聊吧，有對象者彼此磨合期也出現，很可能會成為另一個壓力源！

獅子座 7.22~8.22

沉寂了好一陣子的獅子，這會兒隨著時序進入秋天，不僅不會多愁善感，反而是愈來愈躁動忙碌，近期不論是工作或是感情上，都進入一波未平一波又起的多事之秋，若想要化危機為轉機，那麼與人溝通相處最好有點耐心，認認真真把別人的話聽進去，別總是急急忙忙的要別人聽你說！唯一的好消息是桃花不錯，單身者有邂逅的機會。

處女座 8.23~9.22

從輕鬆將慢慢走入一個背負沈重責任的階段，處女座受到金星的影響，近期會開始進入一個比較辛苦的循環，有許多星座人際社交上的隱憂，此時得當心自己的言行舉止，避免引來無謂的是非。感情上情人是你最大的避風港，能為你解憂，愈是風雨兩人感情進展快速；單身者身邊知已不少，但仍不免讓你感到有些落寞。

天秤座 9.23~10.22

秤座本週得到金星、水星的輪番加持，就算太陽能量不再發威，依然能擁有強強滾的好運氣！這段時間，那個以往遇事總左右搖擺的你不復存在，你會發現自己處理事情越來越果決，總能快狠準的切入重點，結合靈巧與專業能力，工作上會是主管老闆的最佳左右手。感情上則要小心想太多、鑽入牛角尖，依直覺行動別擔心太多。

天蠍座 10.23~11.22

太陽正式在蠍座的本命宮位站穩腳步，對蠍座來說也算是媳婦熬成婆，總算走到一年之中相當難得的旺運日，這段日子可說是你的超級得意期，有對象的未來一週相處愉快，沒情人的活動邀約也不少，如果你不刻意排斥，這中間也有機會遇見不錯的對象。唯一較弱的是投資理財，避免投入金錢遊戲中，不論買入或賣出都需要三思。

射手座 11.23~12.21

本週射手座遊走在極度歡樂愉快的天堂，心情上無形的壓力解除，可說是備受注目、叱吒風雲的時期，不過凡事沒有十全十美，這週水星從中擾亂，要特別小心處理人際關係，特別是同儕、室友、親朋好友之間要避免八卦聊天，當心惹來一身腥。感情上的運勢強勁，對沒對象人來說，最近很可能就是你脫離單身的關鍵期。

摩羯座 12.22~1.19

可能把注意力放在工作上太久了，以致於入秋時節的摩羯呈現一種職場疲勞的狀態，對工作上的任何事突然變得與世無爭，似乎有種「工具人」的沒靈魂感，建議摩羯要從你的事業中找回初衷，重新引燃逝去的熱情。至於感情上只能說一分耕耘才有一分收穫，別想著只憑顏值或耍憂鬱就能得到青睞，單身者再加把勁主動點！

水瓶座 1.20~2.18

擺脫了水逆的擾動，本週水瓶的靈動力達到頂峰，能在職場上大放光芒，機伶、活躍且出色的表現讓你不再是個邊緣人，這段時間不但受到注目，更可能為你招來桃花，而受到金星影響，你的好人緣將節節飆漲，單身者適合為自己找個伴一起過冬！至於有對象者，此時正是培養感情的絕佳時間，任何約會都能讓平淡的感情擁有突飛猛進的進展！

雙魚座 2.19~3.20

雖然逆行星的退行卸除了大多數的外在壓力，不過雙魚最大的壓力來自於自己，切記別給自己過高的目標，或把理想放得太過遠大，否則實際執行上的挫折感將大大影響你的持續力，動搖你的初衷。工作上須當心吃力不討好的情況，只能說凡事如履薄冰。感情是你的心靈雞湯，不論是人際或愛情，只要一點溫暖都能為你帶來極大力量。

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