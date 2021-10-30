秋冬開架彩妝最堆抗！初吻小鋼筆台灣等到了、三色修容餅混刷不失手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2021即將邁入尾聲，天氣轉涼的同時，許多開架彩妝品牌也推出新品，像是巴黎萊雅初吻小鋼筆上市、I’m meme烤茶系腮紅和唇膏、heme遮瑕和眼影等等。

Milani 戀戀玩色裸霧唇膏、絕愛霧面眼影盤

近年來美妝與時尚界不斷重新討論、審視，裸色不該僅是代表單一膚色，而是「最接近自己皮膚的顏色」，來自LA的開架品牌Milani為了迎接秋冬的到來，推出全新兩款帶有「裸霧感」的彩妝，分別是絕愛霧面眼影盤和戀戀玩色裸霧唇膏。

戀戀玩色裸霧唇膏

裸霧唇膏主打絲緞感柔霧妝效，質地滑順、延展性高，輕輕一抹就有濃郁色澤，添加了玻尿酸讓使用感受更舒適；全系列6款色選：410蜜桃玫粉、420奶茶琥珀、430粉紅薔薇、440紅酒暖棕、450可可奶棕、460濃焙咖啡棕，每個人都能找到適合自己的色選。

絕愛霧面眼影盤

12色的全霧面眼影盤，囊括打底、提亮的香草奶油色調，暈染眼睛輪廓的乾燥玫瑰、磚棕色調、以及描繪眼褶眼線的可可、深莓果調，能輕鬆修飾輪廓、打造深邃眼神。

Kirsh Blending X LEEGONG

來自韓國的潮流品牌在推出彩妝線後也大受歡迎，最近與韓國插畫家LeeGong推出聯名系列，延續Kirsh Blending粉嫩⾊系，結合可愛的插畫元素融入包裝，推出臥蠶眼影筆和果醬唇釉兩個單品，10/20在 BONNY & READ飾品官網與全台門市同步開賣。

櫻桃果醬蜜唇釉

唇釉圓潤的包裝設計宛如指甲油，整體看起來更像一顆大櫻桃，瓶身印有專屬LOGO外，蓋子採用LeeGong創作的Cherry Pie，滿滿櫻桃元素超可愛。唇釉分別推出冷、暖兩色，01 CORNI PEACH是暖色調蜜桃粉，可愛元氣、02 FUSHIA BERRY是冷色調的輕透粉紫，帶有仙氣少女感，可以依照膚色和妝效做選擇。

糖彩晶漾電眼臥蠶筆

在包裝上由不同深淺的粉色線條打造出如同野餐墊般的格子造型，筆身也以粉色系為主帶出可愛的Cherry Pie，臥蠶筆主打防水、耐汗、持妝度高，共推出兩個色系，分別是01 ALMOND SUGAR和 02 CREAM SUGAR，可以自然提亮臥蠶之外也能作為眼影打亮使用。

BONNY & READ

飾品品牌BONNY & READ是台灣取得Kirsh Blending獨賣授權的平台，目前有全品項8折優惠，更加碼推出，凡購買KIRSH BLENDING系列商品滿NT $599即贈KIRSH BLENDING品牌提袋，滿NT $1,200 贈櫻桃手拿鏡，送完為止。

I'M MEME我愛甜潤烤奶腮紅、我愛極霧烤茶唇膏

I’M MEME 今年秋冬以溫潤烤奶色系、 熟成烤茶色系分別推出全新腮紅和唇膏，強調色調專為亞洲肌膚設計，打造襯膚的好氣色。

腮紅

我愛甜潤烤奶腮紅包裝是與色號相襯的透明感感包裝，加上刻字壓紋相當可愛，一共有六色涵蓋裸粉、蜜桃橘、典雅粉、乾燥玫瑰、土珊瑚及嫩薑色，帶有透明感的調色能夠完美融合於各色肌膚，加上貼膚粉體非常好暈開，不會造成界線感，可單擦、可疊擦都能打造貼膚妝感。

其中02 杏仁烤奶就像溶化的鮮奶油般香醇，打造溫暖、柔和的氛圍；05肉桂烤奶則是帶有復古感的奶棕色系，營造秋冬氛圍感必備；03玫瑰烤奶是韓國賣最好的顏色，百搭不失手，人人化妝台上都要有一顆。

唇膏

比起腮紅帶有一點柔和的「烤奶」氛圍，唇膏主打氣勢一些的熟成烤茶色系，一共有五色以焙土棕為基底，調配不同熟成程度茶色系，雖然是霧面唇膏，但在成分中添加然植萃覆盆子油提升保濕力，打造霧面持久妝效同時不乾燥。

#08 玫瑰烤茶則是韓國討論度最高的色選，帶棕色系的深玫瑰既溫柔又性感，是個很有「歐膩」感又好駕馭的顏色；#11花椒烤茶帶點小女人的嬌羞感，薄擦清純、厚擦性感，是個純慾感滿點的色選。

巴黎萊雅 輕霧柔紗空氣吻唇露

巴黎萊雅的小鋼筆自推出以來就相當受到喜愛，這次台灣即將上市的初吻小鋼筆擁有精緻的霧粉色包裝，先前在國外未上市就造成轟動，台灣終於也要在11月登場。

初吻小鋼筆主打質地更加輕薄、滑順，就像雪紡紗一樣，除此之外刷頭也更升級，桃心刷頭能夠加強描繪唇形，並沾取適量膏體。一共有六色，以粉、紅色調為主，其中#129是在原版小鋼筆就很受歡迎的深玫瑰色；#222則是秋冬必備的顯白氣勢紅棕色。

heme特調眼彩盤

除了6色眼彩盤外，heme本季以「知性層次」為重點，推出一盤中含有五色的眼彩盤，杏紅Apricot Red、金棕Golden Brown兩大調色，囊括眼妝必要元素，從打底、暈染至提亮皆能輕鬆解決，下方淺色格可作為腮紅運用，而提亮色可輕刷至全臉製造澎潤感，一盤包辦眼頰及臉部提亮。

每盤都擁有三種不同眼影質地：絲絨霧面、細緻珠光及閃耀亮片，杏紅能打造優雅紅棕感的妝容；金棕則是仙氣又實用的大地系眼妝。

heme三色修容餅02

heme繼冷色調#00與暖色調#01後，推出全新色號#02，使選色更加全面，02 Tan是為健康肌膚打造中性的自然色調，特調三色色塊圓型均分，可任意沾取混色，由深至淺搭配混刷也不失手。

heme無瑕持久遮瑕蜜

本季heme推出遮瑕新品，遮瑕蜜特調四階米膚色調，特別添加多重保濕成分，避免積線卡紋等，質地好推且擁有高遮瑕力。

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