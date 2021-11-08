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秋冬剪髮「這長度最流行」！泫雅跟上曬照　古銅茶棕髮色美翻

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

中短髮進可攻退可守的特性，是近期相當流行的髮長，像韓韶禧（韓素希）演出《以吾知名》後、泫雅近期在IG上公開的照片，都是今年末必備的髮型。

泫雅：無層次剪髮、古銅茶棕髮色

泫雅在造型上多變又大膽，先前時不時就會以特殊髮色和大家見面，公主切、串珠髮飾等也都是當時最新的潮流。不久前他在ig上發表了自己將長髮剪短的美照，還因照片是久違的淡妝引起了一陣討論。

無層次剪髮

無層次剪髮的特性是會讓髮型更帶有份量感，通常會搭配柔順有光澤的秀髮，讓整個造型看起來更俐落，像先前《我的室友是九尾狐》時期的惠利。而泫雅的剪法是一刀剪齊後讓髮尾呈現自然的弧度，未經造型展現出隨性樣貌。

古銅茶棕髮色

除了髮型之外，髮色也是泫雅髮型的要點之一，霧面金屬質在光線反射下充滿立體層次感，帶冷色調在內的棕色系染髮，是秋冬一定要嘗試看看的髮色。

 
 
 
 
 
 
 

韓韶禧：隨性短髮、慵懶低馬尾

韓韶禧在韓劇《以吾之名》中後半段造型以短髮為主，為了符合角色的調性剪的隨性且是看似原生髮的深髮色，髮尾也沒有什麼層次。

但下了戲之後稍微長長的頭髮落在及肩的位置，就能夠紮成低馬尾，微長的瀏海加上一點大波浪捲，就能營造出慵懶的氛圍。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021中短髮髮型範本：韓韶禧低馬尾、泫雅古銅茶棕，這長度最流行！

網紅Chiara Ferragni跑趴整髮私物公開！車上也能用全新ghd無線造型夾

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泫雅, 中長髮

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