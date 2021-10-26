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IU最新男人李鍾元！粉絲認出有演《機智2》、中選MV男主角原因曝光

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

IU新單曲《strawberry moon》正式上線，除了欣賞知恩動聽的嗓音，MV中男主角也成為大家爭相討論的話題人物，其實已經有不少粉絲認出來，他是曾在《機智醫生生活2》中飾演住院醫生金健的李鍾元，這回搖身一變成了IU最新男人，還在MV中和女神IU進行甜蜜互動，使他人氣再飆升。

李鍾元是誰

從網路劇出道

1994年12月31日出生的李鍾元，今年即將迎來26歲生日，家中成員包含父母及兩位哥哥，2018年以網路劇《迎接未來》正式出道，也兼任模特兒工作，直到2020年才陸續接到tvN、MBC電視劇邀約，代表作品為韓劇《了解的不多也無妨，是一家人》中的同性戀咖啡師安孝錫。

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

《機智醫生生活2》金健

不過真的要說引發討論的程度，那是在機智醫生生活第二季，李鍾元飾演第二年外科住院醫生金健的時候，因為自己負責的病患接續離世，無法接受這樣打擊的他，逃離醫院搞失蹤，後來在安政源醫生的開導下，才真正放開心中的糾結，繼續住院醫生的培訓生活。

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

《strawberry moon》男主角

機智2結束，李鍾元接到韓國女神IU最新單曲《strawberry moon》MV的拍攝邀請，因為在MV中與IU有許多親密互動，李鍾元受到不少關注，IU說當初在選角時，許多人跟她推薦了「李鍾元」，實在太好奇這號人物，就上網搜尋了一下，發現怎麼有男生的眼睛這麼漂亮，就決定邀請李鍾元來擔任MV男主角。

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

李鍾元的時尚態度

除了演員身份外，擁有184公分高挑身材的李鍾元，還是一名模特兒，翻開他的Instagram就能發現，他私下的穿搭有自己的獨特風格，像是T-Shirt、西裝長褲搭配飛行夾克，腳上踩著黑色長靴的率性不羈風格；刺繡Polo衫搭配牛仔寬褲的休閒裝扮；白色襯衫、深色闊腿長褲搭配人字拖與黑框眼鏡的文青氣質，李鍾元的造型相當百變，散發專屬於他的迷人魅力。

▲李鍾元。（圖／美麗佳人提供）

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IU, 李鍾元

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