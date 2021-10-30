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《以吾之名》韓素希最美小三升級復仇女神　細看女神造型演變史

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在Netflix影集《以吾之名》擔任女主角的韓素希（韓韶禧），劇中為了找尋殺害自己父親的兇手，自願加入黑道幫派，並成為幫派在警方中的臥底，又是動刀又是開槍的武打動作一點也不馬虎，韓韶禧也因此擺脫最美小三的標籤，成為最新復仇女神。

韓韶禧造型演變史

《夫妻的世界》呂多景

2017年出道的韓韶禧，雖然演出過多部小螢幕作品，卻到了2020年在《夫妻的世界》演出破壞男、女主角第三者，才真正獲得粉絲關注，劇中招牌褐色波浪長髮，搭配優雅洋裝、氣質褲裝，甚至還以性感睡衣登場，韓韶禧一戰成名，在觀眾心中留下最美小三的形象。

《無法抗拒的他》劉娜比

憑著最美小三紅遍亞洲，韓韶禧在2021年終於接到首部女主角的戲劇邀約，與演員宋江共同演出Netflix浪漫愛情劇《無法抗拒的他》，劇中飾演雕塑系大學生劉娜比，穿著當然不能在跟小三一樣，改成偏保守的風格，像是大學帽T、寬鬆襯衫、牛仔褲、印花洋裝，展現大學生該有的青春氣息。

《以吾之名》尹智友

勇於挑戰自我的韓韶禧，在《無法抗拒的他》播畢不到三個月，再於Netflix影集《以吾之名》擔綱主要角色，一個為了找尋殺父仇人的女刑警，沒了招牌長髮和甜美笑容，取而代之是俐落短髮和報仇決心，毎天除了與殺戮為伍，服裝就是機車外套、皮衣夾克、帥氣吊嘎輪著穿。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓韶禧, 以吾之名, 韓素希

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