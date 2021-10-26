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萬聖節Cosplay這些角色最夯！《魷魚》全球搶買　庫伊拉黑白髮時尚首選

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣漸漸轉涼，也慢慢進入了派對的季節，首先來到的就是「不給糖就搗蛋」的萬聖節！有打算與朋友相約一起出門參加派對，卻尚未有任何裝扮想法，不妨可以從以下今年最熱門的影集、電影當中獲取靈感：

2021萬聖節Cosplay靈感推薦

1、《魷魚遊戲》

要說今年哪一部電視劇最火紅，那一定就是Netflix前陣子上架的《魷魚遊戲》了！透過小朋友們的遊戲來探討人性之劇情內容獲得廣大迴響，在社群上的討論達到前所未有的高峰。

《魷魚遊戲》劇中的角色造型簡易，不論是參加比賽的選手們、◯☐△面具人，抑或是遊戲第一關出現的殺人機器娃娃全都可以在Amazon、淘寶找到賣家所製作的超高還原度道具服。

2、《時尚惡女：庫伊拉》

由《101忠狗》所翻拍而成的真人版電影《時尚惡女：庫伊拉》，是迪士尼世界裡經典的反派角色之一，鮮明的黑白色捲髮是她最標誌性的特色。想要時髦的出席萬聖節派對，只需一頂黑白色的假髮，穿上家裡最華麗、最浮誇的那一套服飾，推薦給各位時尚控們！

3、《自殺突擊隊：集結》

大家還記得小丑女嗎？2016年第一集《自殺突擊隊》上檔時，小丑女哈莉·奎茵（Harley Quinn）可以說是當年萬聖節最多女生選擇裝扮的角色！而今年暑期上映的續集《自殺突擊隊：集結》，Harley Quinn又有兩種全新造型，想念古怪精靈的小丑女可以試試看這一套造型。

4、《沙丘》

最後一個要推薦的，就是現正熱映、由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）所主演的科幻電影《沙丘》。戲中弗瑞曼人所穿著的蒸餾服大概就是電影當中最具代表性的造型，懶得思考妝髮又想要有一套別出心裁的Cosplay服裝，選擇《沙丘》造型就對了！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 萬聖節, Cosplay, 小丑女, 庫伊拉, 魷魚遊戲

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