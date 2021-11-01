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女生必練！睡前花5分鐘在床上做「6組動作」可以瘦全身

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今天分享6組可以在床上練習的瘦身運動，睡前花個5分鐘，每天持續練，2個星期後會有感喔！

睡前5分鐘6組動作瘦全身

動作1：仰臥單車

身體仰臥，上半身保持不動，一隻腿先貼近腹部，吸氣的同時另一隻腿緩慢向上蹬，蹬的時候腳尖向內勾起，直至垂直九十度向上，左右腿依次交替。

動作2：剪刀腿

身體仰臥，雙腿抬到40度左右並伸直，雙腿向剪刀一樣，左右上下交叉運動。

動作3：腿畫三角形

身體側躺，上面的腿先向前、向上、再向後，然後再次向前，就像用腳在空中畫三角形一樣，注意整個過程中腳背要併直。

動作4：動態臀橋

仰臥在床上，雙腿彎曲略比肩寬，腳跟用力將臀部抬腿與身體成一條直線，臀部抬起時尚背部支撐於地面，往下落時下背部貼地，但臀部要懸空。

動作5：左右摸腳

平躺在床上，肩部稍微抬離地面，向身體兩側側面彎曲，雙手腰替摸腳，身體要保持緊蹦收腹狀態。

動作6：超人起飛

俯臥，四肢伸直，掌心朝下。同時將手臂、腿、胸部抬離地面，再緩慢放下。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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懶人運動：4組睡前瘦腰平腹訓練，在床上就能做！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 瘦身, 運動

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