從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

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數字加總帶來神祕的數字力量，隱藏著這個數字伴隨的能量，現在就輸入你的生日，看看你的生命靈數。

開始探索生命靈數 我的出生年 月 開始計算

生命靈數計算方式，將出生年月日加總至個位數。

如1983年03月13日生日，

1+9+8+3+0+3+1+3=28；2+8=10，1+0=1。範例的生命靈數為1。

算出你的生命靈數的數字後，除了看你是幾號人（即你的生命靈數）的性格特質，也可加碼看生日數的特質，即你的出生日期加總數字（例如13日的生日數是1+3=4），它是你性格的外在呈現、人們眼中的你。

只不過他人眼中的你，有時不一定會如實地呈現你的全貌，所以要暸解生命靈數和生日數之間的差異，就能知道一生中可能會發生的哪種矛盾與衝突，或會造成他人誤解你的原因。一個生命靈數是傾向獨立自主的1號人，在他人眼中的人設卻是一位務實、重視安全感的4號人，如此落差明顯的特質，難免會讓人搞不懂他到底是愛自由？還是愛安全感？

這時可以把日常生活中常用的幾組數字，像是手機、住址、銀行帳號等，將它們各自加總至個位數，就是這組號碼會帶給你的能量，影響你對外溝通、居住品質、和存不存得住錢等等。

生命靈數呈現出來的人格特質

數字1

是「創始數」，傾向獨立自主

是能量匯聚的起點，也是生命的開端，由此向外延伸。代表獨立的意識，是個很「自我」的數字。象徵了陽性能量、自尊、自信、意志力、勇氣、抱負、獨立、領導、決心、開創等正面特質。以及自私、專斷獨行、急躁沒耐心等負面特質。

1號人

重視獨立與創意，個人風格明顯，為人聰明，理解能力快速，喜歡領導或領先做些有趣的事，讓人覺得很有活力與行動力，自成一格的行事作風，果斷、有魄力，很會創造有利於己的條件。若太自我中心、太主觀，會很強勢、獨斷、浮躁，人際關係僅止於表面的淺薄人情。若缺乏自信，會沒有主見、孤僻、自私、懶散，太想證明自己的愛吹牛，或不願接受他人意見。

數字2

是「平衡數」，傾向依賴、成全

有二元和對立的意涵，也具備協調兩面的特性。代表和諧與相輔相成的均衡，是個敏感、愛美的數字。注意細節，擁有分析與辨識的能力，情感豐富、敏感又親切。象徵了陰性能量、直覺、合作、順流、協調、平衡等正面特質。以及任性、優柔寡斷、容易受他人影響等負面特質。

2號人

有著內斂與體貼、溫柔的性格，重視合作與細節，善於分工、協調兩肇雙方的需求以達雙贏，有外交、公關的手腕，做事平穩緩進，不急不躁，在有共識的前提下，願意配合他人演出，喜歡受到他人的肯定，有脾氣也常寶寶心裡苦，但寶寶不說。若太依賴不獨立，會變得情緒不穩、難以捉摸、膚淺不安，不願忍耐孤獨而黏人。有時不想得罪人，變得愛討好或成了牆頭草。也可能因為成全他人而悲傷。

數字3

是「創意數」，傾向追逐理想

三是結合一數的獨立與陽性，與二數的和諧與陰性，成就天地人的完善之美。代表孩童天真無邪的能量，形成小團體，與表達能力、生活的歡樂有關。象徵了小孩、創造力、溝通、表達、多樣化等正面特質。以及好辯、不切實際、嬌縱成性、特立獨行等負面特質。

3號人

個性活潑，人很健談、好學但個人意見很多，還好你擅於社交、聰明反應靈敏，有藝術氣質、幽默又很會切重點，人們倒不會覺得你在散佈滿滿的惡意，只當你是孩子氣般的慫天慫地慫空氣，相處愉快。若看待世界、他人只注重表相與顏值，會被人視為膚淺，若只依自己的喜好行事不腳踏實地，容易好高騖遠，創意淪於空談。注意因情緒翻轉過大而憤世嫉俗。

數字4

是「執行數」，傾向尋求安全感、務實

如同地基一般的基礎結構，代表穩固的力量，以及務實的能力，講求保守的進退得宜，誠懇、值得信賴的規範，因此有很強烈的安全感意識。象徵了務實、規則、紀律、秩序、大自然、身體、穩定、安全感等正面特質。以及自我防衛、固執、沒有責任感等負面特質。

4號人

相當重視安全感與自律的一個人，會散發穩重、值得信賴的氣場，組織能力強，做事條理分明，目光敏銳，能迅速掌握重點。往往會根據事實，或按數字、規矩、步驟行事，習慣眼見為憑，不願輕信他人的瞎扯掰。若耳朵太硬，很難聽進別人的意見，有時會剛愎自用、不易妥協，除非有事實佐證，否則會很固執，難以接受改變。一旦缺乏安全感，就不敢承擔風險的讓機會溜走。

數字5

是「藝術數」，傾向追求自由

如同五芒星帶有激發潛能與實現夢想的力量，代表自由與不受侷限，不喜歡墨守成規，寧願顛覆既有規則，也不願受到妨礙，因為有了自由，才能追求快樂與幸福。是個最具有人性的數字，有主見與方向感。象徵了自由、挑戰、變化多端、適應、冒險、活在當下等正面特質。以及害怕承諾、喜新厭舊、遊手好閒等負面特質。

5號人

崇尚自由、勇於冒險的人，學習能力強，很會掌握關鍵重點，能言善道，口才極佳，熱情、講義氣，容易博得別人的信任與支持，足以擔當新聞、政治人物，或成為網紅、銷售達人。不喜歡一成不變，過著變化多端或隨性的生活。若心性不定，不願檢討自己，就會推卸責任。若貪圖物質享受，可能會變得索求無度的縱慾。注意博而不精，或感情上的博愛，成了不願給出承諾的渣男、渣女。

數字6

是「奉獻數」，傾向負責任

不論是六角大衛星或佛教的卍字符，都象徵護持、療癒、自我犠牲、是非正邪的觀念，代表奉獻的精神與愛的需求，雖講求無私的付出，時常能為他人著想、關懷體貼、重感情與親情，卻不自覺的帶有掌控、期待能有回報的愛。象徵了愛、關懷、同理、體貼、接納、服務、責任、道德等正面特質。以及佔有慾、嫉妒心重、用自以為是的方式去愛他人等負面特質。

6號人

情感細緻，個性重承諾與責任心，喜歡幫助他人解決難題，富有同理心與正義感，還可能會有「拯救者」的情結。為人理智時，做事穩定，讓人信賴，心思細膩，是處理細節的能手。一旦失去理智，往往會做出錯誤的決定，以為可以付出不求回報，事後卻很受傷。因為渴望愛，對人萬分的好，若缺乏自信，會不切實際、得失心重，轉而產生恐懼、嫉妒的心態。若不懂得拒絕他人無理的要求，難免會被情緒勒索，自己也愛抱怨付出的用心沒人看見，心靈受傷，卻也是踏上療癒的契機。

數字7

是「幸運數」，傾向發掘真正的力量、探究

七數有著靈性與幸運的意涵，代表邏輯、思維的能力，喜好探究事情背後的意義、動機，之所以能夠觀察入微、發現錯誤的所在，是因為它們注重事實與真相，甚至到了吹毛求疵的地步。象徵了分析、理性、敏銳、頭腦、單獨、思考、靈性、直覺、真理等正面特質。以及神經質、懶散不思振作、寬以待己嚴以待人等負面特質。

7號人

其實是愛獨處的好奇寶寶，需要自己的空間，但因自帶聚光燈的氣場，往往是人群中最吸睛的人，行事作風或穿著打扮自成一格，很會交朋友，人際關係頗佳之外，常有貴人在身旁的好機運，或成了別人的貴人，靈光乍現的一句話，卻是他人信奉的圭臬。擅長鑽研事物，精於算計，一旦涉及感情時，就會拿捏的過於精準到自私無情的地步，處事不夠圓滑，容易到手的東西不會珍惜，相當難討好的人。若疑心病犯了，會拒他人於千里之外的不留情面。

數字8

是「因果數」，傾向展現成長

八是 ∞ 無限符號，象徵無限的潛能、生生不息的循環與因果，另一方面也是八角形，象徵穩定、權力和保護，它能排除危機又能擴張與成長，讓人倍感牢靠。是一個帶有事業心及實幹精神，又重視財富的一個數字。象徵了財富、權勢、力量、創業、事業、豐盛等正面特質。以及慾望、控制、物慾、投機欺騙、自欺欺人等負面特質。

8號人

很有商業頭腦，堅定、誠懇、又重視效率，喜歡追求權力與成功，不怕風險，天生有一統天下的慾望，或掌控自己能力所及的範圍，稱得上是權力與開發的愛好者，一旦看出誰或什麼具有值得投資的潛力，充分展現「無利不起早，講究的是空手套白狼」的性格。由於數字8是因果數，8號人一旦有欺暪、犯錯、違法事宜，報應來的超快。對喜歡的東西有異常的執著，若是太唯物主義，為達目的不擇手段，甚至忽視道德人倫。受不了他人拖拉怠惰，會強硬的督促別人加快速度。也常露出驕傲，不可一世的嘴臉。

數字9

是「大愛數」，傾向人性化的服務，為人可親

九如同圓圈的圓滿，也是進入尾聲、繼往開來的勢能，至此才能脫離昔時過往的束縛，華麗轉身的向前邁步。它的大愛在於希望世界和平與全人類的幸福美滿，具有服務大眾的特質、博愛的意識。象徵了被需要、慈悲、臣服、智慧、完美、接納、釋懷、無私奉獻、博愛等正面特質。以及身心失衡、過度追求靈性而與現實脫節、自我放縱、酒色過度等負面特質。

9號人

被認為是擁有古老又有智慧的老靈魂，如同是來到人間接受訓練的天使，是天生的夢想家，堅信夢想終會有達成的一天。多才多藝、想像力豐富，能從創意之中獲得滿足感，處事隨機應變，充滿生命力，又樂於散播歡樂，可能會把幫助他人活得更好為己任的大愛情操，來體會被人需要的好感受。若是意志不夠堅定，說不定會變成卑躬屈膝、毫無原則的人。若想像力太過於豐富，會變成天馬行空、不切實際，活在幻想之中。為了逃避世俗的責任，活在靈性圈裡，掉進視錢如糞土的惡性循環。

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