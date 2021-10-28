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《魷魚遊戲》官方綠色運動服將開賣！全套神還原　數字禮物盒太生火

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編輯 / Jhen

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》人氣火遍全球，連帶引起不小的周邊效應，像是美國官方Netflix、潮流品牌Emotionally Unavailable都先後搭上這波熱潮，推出一系列《魷魚遊戲》相關服飾，而韓國購物網站MUSINSA則是直接還原主角們參賽時穿著的綠色運動服套裝與數字T恤，讓想要搶穿同款的影迷們超級興奮，品牌也透露系列服飾最快會在11月開賣。

▲MUSINSA還原魷魚遊戲綠色運動衣 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲美國Netflix推出一系列《魷魚遊戲》官方周邊。（圖 / 翻攝Netflix官網）

►《魷魚遊戲》官方周邊來了！456數字T恤好燒、幾何圖案帽T能客製

▲MUSINSA還原魷魚遊戲綠色運動衣 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲潮流品牌Emotionally Unavailable也與《魷魚遊戲》連乘推出相關周邊。（圖 / 翻攝IG@emotionallyunavailable)

《魷魚遊戲》熱潮蔓延全球，劇中主角們「玩」的遊戲像是椪糖、123木頭人，以及穿搭裝扮全都引起不小話題，包括主角們參賽時穿著的綠色運動服套裝、紅色工作人員連身裝、還有123木頭人機器娃娃的吊帶裙裝，都早已在熱搜排行榜上，絕對是今年萬聖節最夯的變裝造型！許多品牌也看準這波商機，紛紛攜手Netflix推出周邊系列。

▲MUSINSA還原魷魚遊戲綠色運動衣 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲MUSINSA還原魷魚遊戲綠色運動衣 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲MUSINSA與Netflix合作，更是直接還原了劇中角色們參賽時所穿的綠色運動套裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

韓國購物網站MUSINSA此次與Netflix合作，更是直接還原了劇中角色們參賽時所穿的制服，不論是綠色運動外套＋縮口褲，還是數字T恤，MUSINSA全都完美複製，還分別推出了456、001、067、218等數字可供選擇，看你想要成為劇中哪個主角都可以。另外，最值得一提的就是聯名包裝同樣以深綠色為底，中央則會綴上你選的「數字」，精緻的方盒包裝當成禮物送人也超有面子。

►「你還相信人性嗎？」《魷魚遊戲》10句絕望金句，道盡殘酷現實
 

關鍵字：

Netflix, Netflix影集, 魷魚遊戲, 周邊, 亞洲影集戲劇

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