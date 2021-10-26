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「愛情智商」超高的4大星座！Top 1根本戀愛小天才，遇上就被吃死死

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▲▼ 「戀愛小天才」4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人平時不一定很聰明，但一旦遇到談戀愛，智商立即拔高，就像是自帶戀愛技能，輕鬆就能撩動人，而且把對方拿捏的服服貼貼，像是以下4個星座就是「愛情智商」超高的代表，堪稱「戀愛小天才」，尤其冠軍更是厲害，能讓人甘願做他們的愛情俘虜。

▲▼ 「戀愛小天才」4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 4：雙子座

社交王雙子座在戀愛關係中，也是出了名的高手，活潑健談又幽默風趣的雙子，本身就很容易吸引別人想靠近，加上他們能言善道的那張嘴，光靠說話就能把人迷得神魂顛倒，若他們想撩動誰或引起誰的注意，那也是輕而易舉的事，再適時來點浪漫行動，不想愛上他們都難。

▲▼ 「戀愛小天才」4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

外冷內熱的天蠍座常給人充滿神秘感的第一印象，當熟識後又會被他們的熱情所吸引，極大的反差感讓他們更有魅力、更吸引人，而觀察力敏銳又聰明的天蠍，很會揣測別人的心思，讓他們精通「撩人技能」，一旦開啟撩人模式，簡直無往不利，沒幾個人能逃得出他們的手掌心。

▲▼ 「戀愛小天才」4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天秤座

喜歡保持和諧氣氛的天秤，很擅長八面玲瓏、誰都不得罪的社交手段，這同樣也是他們在談感情時吃很開的原因。天秤很會用自己體貼、溫柔、浪漫的特質，就算他們不喜歡主動撩人，但就是能做到讓你放不下他們，堪稱天生的戀愛高手，他們若真的想玩戀愛遊戲，沒幾個是對手。

▲▼ 「戀愛小天才」4大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

情感豐富、喜歡羅曼蒂克氛圍的雙魚座絕對是戀愛小天才，會撒嬌、會示弱，也很會耍浪漫，製造各種甜蜜感，而你需要溫情的時候，他們又很溫柔、善解人意，在戀愛中能把各種進退拿捏的恰到好處，也因此很多人遇上雙魚都會被吃的死死的，甘願做他們愛情中的俘虜。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 天秤, 雙魚, 雙子, 天蠍

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