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聖誕彩妝組合必買！THREE、Dior最美色號一次全收

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 ▲小巧迷你尺寸放在小包中剛剛好。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

年末佳節即將來到！不少彩妝品牌推出限量彩妝組合，小巧外型方便補妝，時髦設計隨身攜帶也好有型，像是THREE推出迷你口紅狀組合，眼唇頰一盒搞定，而Dior也將熱賣色號一次網羅，超美唇膏精緻珠寶盒必收！

▲▼聖誕彩妝組合。（圖／品牌提供）

THREE 幸運密碼采粧組，2,450元。

THREE為了聖誕推出全新幸運密碼采粧組，內含做成口紅狀的3款彩妝棒，外盒就像禮物般的精緻包裝，讓人一眼就愛上。

▲▼聖誕彩妝組盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲便利棒狀設計，一用就上手。

彩妝棒分別為眼彩，潤澤質地輕輕畫在眼上，打造深邃有神雙眸，頰彩則為雙頰增添自然氣色，同時也能當作眼影和唇彩，唇彩則是潤澤水光，重複塗抹更顯飽滿雙唇。特殊節日只要攜帶這小小一盒，即可快速補妝。

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲Dior 藍星唇膏金緻珠寶盒，6,800元。

為歡慶聖誕佳節，DIOR推出一年一度限量的藍星唇膏金緻珠寶盒。本次珠寶盒以復古風格重新設計，向蒙田大道30號迪奧之家的過往時光致敬，金色外盒交織著簡約線條，搭上細膩入微的壓紋與立體嵌印的logo，美的就像藝術品，既可當作彩妝手拿包，也可以運用長鏈帶作為時尚小包。
▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲內含一支唇膏和三色可替換蕊心。

圓柱形的唇膏管內的正是品牌傳奇正紅#999色號，管身鏤刻蒙田大道30號建築的外牆，另外更附有3款可替換蕊心，同樣雕飾著經典logo，色選包括復古絲緞光的#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅以及經典絲絨霧感的#862復古正紅。

關鍵字：

聖誕彩妝組盒, THREE, DIOR

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