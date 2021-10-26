0成本變美！皮膚科醫師曝「美容覺」4大重點　睡錯小心冒皺紋

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想要睡美容覺睡出好肌膚，首先得懂「睡覺」，小心你可能都睡錯了！不少研究證實，睡眠不僅跟身體健康有關，也大大影響肌膚修護、循環代謝，睡眠睡得好，膚質會變好、減少皺紋，肌膚更透亮。小紅書上就有皮膚科醫師分享4個「美容覺」關鍵，快學會正確睡「美容覺」，0成本就能變美。

1.正確睡姿



若長期採取像是側睡或趴睡這種側面壓迫式的睡眠，會長期折疊擠壓臉部肌膚組織，使當中斷裂的膠原蛋白纖維折疊得更深，不僅會使靜態紋更明顯，還會產生獨特的豎狀皺紋，也就是所謂的「睡眠紋」。因此，能避免臉部擠壓的仰睡才是正確的美容睡姿。

2.睡眠時長



睡覺時間太短不好，但也不是睡得越久越好。曾有研究顯示，過短、時間不足的睡眠，會影響脂肪分佈，在腹部堆積，形成腹部肥胖；而睡眠時間過長，則是會增加心腦血管疾病和乳腺癌的風險。

因此，睡眠時間也要合理控制，成年人的睡眠時間建議在7～8小時更健康，也才能睡出美麗。

3.睡眠的時間點



最理想的睡眠時間11點左右入睡，早上7點起床，因為在深夜時，肌膚的代謝活躍度是白天的一倍，這時候如果還醒著不睡，角質代謝不好，就會形成許多人常說的「熬夜臉」，有暗沈、皮膚油膩、皮膚變得敏感等狀況。

4.調整生理時鐘



很多人都會有疑問，如果晚睡晚起，但一樣睡足8小時算熬夜？2019年就有專家深度剖析了人體晝夜節律因子對身體運作影響的機制，簡單來說，人的內源性生理時鐘大於24小時，如果白天有曬足陽光，可幫助回到24小時，而晝夜節律因子紊亂，會影響眾多荷爾蒙和內分泌因子，以及腦、腸、皮膚軸，嚴重影響皮膚生態，導致長痘、皮膚黑、敏感，不僅影響美麗，也會破壞健康。

想要幫助將生理時鐘調到正常的節律，除了白天找時間曬曬太陽幫助晝夜節律因子維持穩定，還有睡前不要吃辛辣、刺激食物和酒精，也可喝點小米粥或熱牛奶、洋甘菊茶，都有益於助眠。

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