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鄭浩妍、Jennie聯手耍辣超犯規！「只穿橘標內衣」放送好身材

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▲女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

▲《魷魚遊戲》女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女星鄭浩妍（鄭好娟）在《魷魚遊戲》中飾演脫北者「姜曉」，以獨特氣質爆紅全球，不僅收穫了破2千萬粉絲追蹤，還一舉拿下精品LOUIS VUITTON（LV，路易威登）品牌大使身份。如今成為時尚新寵的她，在IG秀出為CALVIN KLEIN（CK）拍攝的最新宣傳照，鄭浩妍以超模級纖細身材和平坦腹肌出鏡，更巧合與好友Jennie撞了同款造型。

▲女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

▲女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

▲女星鄭浩妍身穿Heron Preston for Calvin Klein聯名系列大拍養眼美照。（圖／翻攝自IG）

鄭浩妍卸下姜曉的高冷氣質，現實中是名副其實的超模，她最新合作對象為CALVIN KLEIN，身穿品牌秋季Heron Preston for Calvin Klein聯名系列大拍養眼美照。顯眼的橘標內衣完美遊走她的纖細身材，更厲害的是她大方將褲裝釦子打開，小腹平坦毫無一絲贅肉，超模姿態完美HOLD住清涼造型。

▲女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

▲女星鄭浩妍（鄭好娟）。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍好友Jennie是品牌全球代言人。（圖／翻攝自IG）

巧合的是該系列也獲得鄭浩妍好友BLACKPINK成員Jennie演繹過，Jennie是品牌全球代言人，早在5月系列發表時，就已經穿著橘色運動內衣帶貨一波，兩位女神級都穿上同一單品擺拍，一位展現出超模韻味，一位則是甜辣風格，也讓不少網友驚呼：「敲碗合體拍美照」、「女神級都會是好友」、「鄭浩妍身材太不科學了」。

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關鍵字：

魷魚遊戲, 韓星, 鄭浩妍, 鄭好娟, 姜曉, jennie, CALVIN KLEIN, CK

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