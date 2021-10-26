FENDI聯名「翹臀金」成真！大尺碼緊身衣、變奏Peekaboo包超燒

▲美國名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

精品展開跨界合作往往更加吸睛，FENDI這次首度攜手美國名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）自創的塑身衣品牌SKIMS打造限量Capsule 系列，連金卡戴珊本人也親自演繹，單品出現各種無肩短上衣、Logo緊身針織衫，且適合多種身材女性穿著，展現極致的豐滿曲線。

▲靈感來自Karl Lagerfeld 在1979年首次提出的 FENDI 系列設計草圖典藏資料 。（圖／品牌提供）

因Kim Jones與Kim Kardashian，「雙Kim」私下就是好友，先前就有不少外媒傳言FENDI 將聯手SKIMS打造限量版 Capsule系列，如今品牌親自證實了，Kim Jones表示因雙方品牌具有共同點，像是服裝皆以針對各種身材的女性穿著，聯名系列也不例外，靈感來自Karl Lagerfeld 在1979年首次提出的 FENDI 系列設計草圖典藏資料，將SKIMS緊身美學徹底發揮。

▲金卡戴珊（圖二）親自演繹透視緊身衣 。（圖／品牌提供）

針對時下女性的穿著喜好，色彩很有玩味，像是艷麗的紫色、中性裸色以及飽和亮橘色，系列還出現平口無肩短上衣和緊身腰帶，並在緊身針織衫上混合兩大品牌的Logo圖案，以雙面穿著呈現出立體感；或是點綴在尼龍材質的運動服上，豐富日常穿著需求。當然，FENDI的經典單品Peekaboo 和 FENDI First，再到新款 Baguette Chain都沒少，在合作中進化成為3D 立體 FF logo，還首次出現了剪羊毛材質登山涼鞋。

▲FENDI SKIMS系列 駝色FF LOGO Sunshine Shopper（中）； FENDI SKIMS系列亮橘色鍊帶Baguette 。（圖／品牌提供）

從公開的形象照中，不同膚色、各種身型的女性一字排開，渴望回歸穿衣的最初定義，金卡戴珊也親自上陣演繹，穿著透視Logo緊身衣褲、吊帶連身衣展現極致的S曲線，該系列將在11月9日全球登場。