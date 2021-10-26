假日往哪去？超療癒咖波特展、《鬼滅》快閃店超多周邊絕對必逛

記者李薇／台北報導

假日想出去走走、拍拍美照，但卻不知道往哪裡去嗎？不妨去看看可愛的展覽吧！《ET FASHION》就特搜兩大人氣展覽，有從台中上來的可愛《咖波城市大暴走》，也有來自日本的《鬼滅之刃》，不僅可以拍出美美的照片，更有很多周邊可以入手。

▲咖波專為新光三越打造的拍照牆。（圖／品牌提供）



治癒系《咖波城市大暴走》特展

在台北新光三越南西店舉辦的《咖波城市大暴走》，從10月26日至11月28日，滿滿可愛療癒的藍色貓貓蟲能夠治癒妳的心靈，不僅把台中的日式建築本店原汁原味搬上台北，連奶泡貓咖啡也來了，更有為新光三越專門設計的都會場景可以拍照打卡，絕對要前往朝聖。

▲超多可愛的咖波週邊設計單品。（圖／品牌提供）



現場不僅有可愛的佈景，也有很多咖波的周邊販售，其中最值得搶的就是「石獅子咖波」，特展前三天、每天限量60個，賣光就沒有了，另外，還有這次全新的水生貓蟲系列新品，包括購物袋、留海貼、襪子等等，超實用的新品讓人想瘋狂掃貨。

▲石獅子咖波限量180個必搶。（圖／品牌提供）

熱血系《鬼滅之刃》主題快閃店

10月22日在大直ATT e Life展出的《鬼滅之刃》主題快閃店，集結了近千種商品，「大哥」炎柱新品一次推出，現場三大必拍打卡點，包含懷舊日式入口、四大主角拍照繪馬牆，開幕時更將加碼設置，鐵粉們不能錯過的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」場景。

▲《鬼滅之刃》拍照牆。（圖／品牌提供）



在周邊商品上面，有鬼滅之刃的藍芽無線耳機、多功能用途桌墊，還有之前在日本推出就搶爆的電子雞，當然還有必搶的炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、炎柱限量50份的福袋，絕對是粉絲必關注的單品。

▲《鬼滅之刃》周邊商品系列。（圖／品牌提供）