fb ig video ETtoday search mobile

假日往哪去？超療癒咖波特展、《鬼滅》快閃店超多周邊絕對必逛

>

記者李薇／台北報導

假日想出去走走、拍拍美照，但卻不知道往哪裡去嗎？不妨去看看可愛的展覽吧！《ET FASHION》就特搜兩大人氣展覽，有從台中上來的可愛《咖波城市大暴走》，也有來自日本的《鬼滅之刃》，不僅可以拍出美美的照片，更有很多周邊可以入手。

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲咖波專為新光三越打造的拍照牆。（圖／品牌提供）

治癒系《咖波城市大暴走》特展

在台北新光三越南西店舉辦的《咖波城市大暴走》，從10月26日至11月28日，滿滿可愛療癒的藍色貓貓蟲能夠治癒妳的心靈，不僅把台中的日式建築本店原汁原味搬上台北，連奶泡貓咖啡也來了，更有為新光三越專門設計的都會場景可以拍照打卡，絕對要前往朝聖。

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲超多可愛的咖波週邊設計單品。（圖／品牌提供）

現場不僅有可愛的佈景，也有很多咖波的周邊販售，其中最值得搶的就是「石獅子咖波」，特展前三天、每天限量60個，賣光就沒有了，另外，還有這次全新的水生貓蟲系列新品，包括購物袋、留海貼、襪子等等，超實用的新品讓人想瘋狂掃貨。

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲石獅子咖波限量180個必搶。（圖／品牌提供）

熱血系《鬼滅之刃》主題快閃店

10月22日在大直ATT e Life展出的《鬼滅之刃》主題快閃店，集結了近千種商品，「大哥」炎柱新品一次推出，現場三大必拍打卡點，包含懷舊日式入口、四大主角拍照繪馬牆，開幕時更將加碼設置，鐵粉們不能錯過的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」場景。

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲《鬼滅之刃》拍照牆。（圖／品牌提供）

在周邊商品上面，有鬼滅之刃的藍芽無線耳機、多功能用途桌墊，還有之前在日本推出就搶爆的電子雞，當然還有必搶的炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、炎柱限量50份的福袋，絕對是粉絲必關注的單品。

▲咖波,新光三越,鬼滅之刃,ATT,展覽,周邊。（圖／品牌提供）

▲《鬼滅之刃》周邊商品系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

咖波, 新光三越, 鬼滅之刃, ATT, 展覽, 周邊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

佔有慾超強的TOP 3星座！第一名一但認為妳是他的，保護心就會立刻漲起來

佔有慾超強的TOP 3星座！第一名一但認為妳是他的，保護心就會立刻漲起來

盤點用「包裝」愛地球的MIT保養品　缺角瓶、玻璃瓶各有秘密

盤點用「包裝」愛地球的MIT保養品　缺角瓶、玻璃瓶各有秘密

10月必買／「化妝神器」即將回歸　水精華香甜滋味女孩都愛

10月必買／「化妝神器」即將回歸　水精華香甜滋味女孩都愛

絲絨紅氣墊美到讓人屏息　Dior金色彩妝讓人移不開眼 不收藏絕對會後悔！蘭蔻皮革唇膏、迪奧金色唇彩包美炸 「爆水氣墊」粉餅擠得出精華　小狐狸奶油氣墊Q炸了 寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人 「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛 台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處 奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面