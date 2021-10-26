台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處

▲唐吉訶德全台首店西門店 。（圖／記者鮑璿安、蔡惠如攝）

記者鮑璿安／台北報導

日本賣場唐吉訶德DON DON DONKI 於今年（2021年）1月登台，全台首店西門店當時開幕創下千人排隊的盛況，如今傳出二號店即將開幕，唐吉訶德今（26日）在官方粉絲專頁發文寫下招募消息，因具體地點尚未公佈，但在人力銀行網站上顯示，二店上班地點落在台北市中正區，不少網友猜測就在站前商圈附近一帶。

DON DON DONKI 以24小時全日營業，販售生鮮、蔬果以及藥妝家居等物成為民眾愛店，西門首店橫跨三層樓，開幕時就創下千人排隊盛況，帶動西門商圈發展。開幕至今即將滿一年，不少民眾都在期待二店開幕，沒想到官方稍早親自證實消息。

▲唐吉訶德將開二店 。（圖／翻攝自FB）

根據DON DON DONKI台灣粉絲專頁發文指出，2號店即將大舉招募人才，招募包括生鮮蔬果、藥妝家居、學習進貨補貨以及擔任櫃檯收銀的人員。記者求證唐吉訶德消費者服務專線，對新店址未作回應，業者態度也相當保密，但實際點入人力銀行網站發現，二店上班地點標示在「台北市中正區」，也有不少網友推測會在北車附近一帶，先前從站前商圈撤出的快時尚品牌H&M原址也成為網友猜測對象之一。