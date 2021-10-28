花660元就能吃到800元！名人堂花園飯店餐飲抵用券　5家餐廳隨你選

▲位於桃園的名人堂花園飯店，巨型棒球建築是地標。（圖／翻攝官方FB）

文／C編

台灣有很多好地方可以來趟小旅行，除了著名景點，「吃」也是重點，如果飯店裡就有美食，更是再好不過，桃園名人堂花園大飯店就是這樣的絕佳去處，內有多家餐廳，可以好好享用各種料理，「Her森森」推出「名人堂花園飯店五廳聯合800元餐飲抵用券」，特價660元，有日式、台式、港式、素食等5家餐廳能使用，絕對可以滿足需求。

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▲名人堂花園飯店 五廳聯合800元餐飲抵用券，原價800元、特價660元，點我購買。



位於桃園地區的名人堂花園飯店，高達32公尺的巨型棒球建築，讓它躍身成為龍潭新地標，可以說是以棒球為主題的飯店，無論是不是球迷，都會被吸引，還沒去過的一定要去逛逛，順便拍照打卡。

▲金桂日本料理。

▲安打西餐廳。

這次販售的飯店內「餐飲抵用券」，有5家餐廳可以使用，「金桂日本料理」以京都會席料理手法，讓新鮮魚貨、在地特色食材結合，餐廳內還有鐵板燒包廂，很適合私人聚會；「安打西餐廳」24小時營業，隨時想吃想喝都沒問題，西式餐飲烹調搭配中式經典醬料的酥炸熱炒，相當有特色。

▲養心茶樓蔬食飲茶。

「養心茶樓蔬食飲茶」顛覆一般對蔬食的印象，讓港式點心有新鮮樣貌；「朝桂餐廳」結合台菜海鮮與港式飲茶，無法抉擇要吃什麼，通通點一輪就對了；「台灣小吃總匯」更是包羅萬象，各式小吃應有盡有，可以大快朵頤。

「Her森森」推出「名人堂花園飯店 五廳聯合800元餐飲抵用券」，原價800元、特價660元，即買即用，內用、外帶皆可，既划算又方便。

▲朝桂餐廳。

▲台灣小吃總匯。

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