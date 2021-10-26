日本真子公主與老公同戴戒指傳情　結婚用「珍珠」透露皇室身份

▲日本真子公主與新婚夫婿小室圭婚後舉行記者會，真子穿著簡約的套裝，佩戴珍珠項鍊與耳環。（圖／路透社，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

日本真子公主今（10/26）與大學同學小室圭登記結婚，她穿著薄荷綠色套裝現身，雖沒有皇室大婚的繁文縟節，但佩戴的珍珠項鍊、耳環，應為日本皇室御用品牌MIKIMOTO的作品，雖然從此正式脫離皇室、冠上夫姓成為小室真子，但從珠寶仍能透露身份，她和新婚夫婿小室圭的左手無名指上，則都戴著戒指。

▲真子公主（左）上午從赤坂秋篠宮寓所離開，與父親文仁親王（左起）、母親紀子妃以及妹妹佳子公主道別。

皇室成員結婚，一般的想像是盛大的排場、華麗的訂製婚紗、耀眼的珠寶，而日本皇室嫁娶則更有隆重的傳統服飾，但真子公主因婆婆金錢糾紛等問題，婚禮延宕之外，決定不舉行盛大儀式，也婉拒約1.5億日圓（約3717萬元台幣）的一時金（生活補助金），僅有婚後記者會公開露面。





▲日本真子公主與小室圭的左手無名指上都戴著戒指。

▲MIKIMOTO最經典的日本Akoya珍珠串鍊。（圖／公關照，以下同）

大喜之日真子穿著端莊的薄荷綠套裝，上午拜別父母離開官邸時，一手拿著花束、一手挽淺藕色包包，搭配同色高跟鞋，珠寶則為簡約的珍珠串鍊與單顆珍珠耳環，左手無名指上戴著戒指，小室圭則選擇深藍色條紋西裝、斯文圖案的同色系領帶，左手無名指也戴了戒指。

▲1923至1924年間，日本皇室委託MIKIMOTO為當時還是皇太子的昭和天皇成婚大典，訂製的鉑金鑽石冠冕，以日式唐草為藍本設計。





▲1924年，日本宮內省頒給MIKIMOTO的皇室御用珠寶商委任狀。





▲1924年，MIKIMOTO創作的奢華皇室髮飾。

珍珠的優雅讓真子的裝束更添氣度，她戴的串鍊，是很容易搭配的經典款式，媽媽紀子妃也戴了相似的珍珠項鍊。MIKOMOTO是日本皇室唯一指定的珠寶供應商，緣分源自1915年，MIKIMOTO為大正天皇皇后，打造了以日本皇室家徽「菊花」為主題的皇冠，至1924年正式成為皇室御用珠寶供應商，也陸續為皇室在即位、成年、婚禮等重要場合，訂製各式冠冕、首飾，足見地位。

▲1928年，MIKIMOTO為昭和天皇即位大典訂製鳳凰墜鍊。





▲1934年，日本天皇委請MIKIMOTO訂製以皇室徽樣為藍本的珍珠鑽石墜鍊，贈予隨大滿州國皇帝即位的婉容皇后。

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