甜到犯規！讓男孩忍不住想親一口臉頰　超自然的顯色霜狀腮紅系列

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

受到疫情的影響，加上戴口罩的關係，很多人都開始減少化妝的頻率，但女孩不能沒有好氣色，頰彩依舊應該擁有，這樣可以避免脫下口罩的時候，完全沒有一點好氣色的尷尬感，《ET FASHION》就盤點最近推出的腮紅單品，每一款調色都超厲害，絕對可以打造完美的好氣色妝容。

GIORGIO ARMANI 訂製裸粉腮紅

以霜狀質地推出的訂製裸粉腮紅，一抹就可以輕鬆打造細緻自然的好氣色，這今年10月再度推出兩色：#51嫩粉裸橘、#61微醺柔紫，前者能夠打造出韓系女孩的個性感妝容，後者則可以呈現出女孩的白皙肌膚，打造害羞細嫩的好氣色。

I'M MEME 我愛甜潤烤奶腮紅

6款針對亞洲膚色特調的甜烤奶霜色，涵蓋裸粉、蜜桃橘、典雅粉、乾燥玫瑰、土珊瑚及嫩薑色，不管是什麼膚色的妞兒都可以找到適合自己的頰彩，獨特帶有透明感的貼膚粉體非常好暈開，不會造成界線感，可以打造自然透亮的肌膚質感。

倩碧 小花腮紅

倩碧的小花腮紅一直以來都是「腮紅粉」瘋搶的單品，因為它顏色細緻、顯色又貼膚，因此受到很多人喜愛，最近再度推出全新6色，絲絨肉桂、香芋奶霜都是必收色，打造出可鹹可甜的妝容效果，而且超級持久10小時粉嫩不斷電，花農們收起來！