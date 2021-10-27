最容易「借錢給別人」星座Top 3 ！第一名熱心腸誤交損友也不知

▲最容易借錢給別人星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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俗話說得好「談錢傷感情」，但有些人屬於天生心軟，看到需要幫助的人，就會忍不住借錢出去，之後會不會還錢根本隨緣，簡直是樂天派，以下就公開「最容易借錢給別人星座Top 3 」，看看哪位上榜了。

Top 3 雙魚座

雙魚座天生面子就很薄，只要是朋友有需要開口了，基本上不太會拒絕，所以也很容易誤交損友，雙魚打從心底認為如果能夠為朋友付出一些，那麼沒有回報也無所謂，典型的好人是很容易被利用的，其實雙魚不是不清楚，只是努力看淡一些，如此感性的個性是弱點也是別人的把柄。

Top 2 射手座

射手座超容易借錢給別人，原因沒有別的，就是因為個性樂觀又健忘，他們心裡不太會有什麼黑名單朋友，只要有交情都願意借錢，好借的程度往往讓人訝異，而且射手借出去不在乎會不會回來，他們早就想到最壞的結局，樂觀的心態根本不在意而已。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座雖然平時對自己很小氣，但是對好友很大方，當沒有人願意借錢時，巨蟹絕對是第一個挺身而出的，雖然巨蟹並不健忘，借給誰都會記得，但是內心不允許他們一再催人還錢，只為避免傷和氣，所以巨蟹總是以非常和藹的態度面對欠錢的朋友，實在太讓人心疼了。

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