fb ig video ETtoday search mobile

林宥嘉揪吳卓源逛PRADA小木屋　曝後台「超強默契」太驚喜

>

▲林宥嘉、吳卓源搶先逛Prada Chalet全新期間限定店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Prada Chalet全新期間限定店於台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭展開，靈感源自高山建築，並以實木打造出時尚木屋結構，於今（26日）請到藝人林宥嘉、吳卓源搶先逛店，兩人穿著厚實的滑雪服登場，對於首次近距離搭檔很新鮮，還分享在後台的合唱小花絮。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲林宥嘉此次身穿經典標誌毛衣搭配吊帶長褲； 吳卓源也呼應全白造型 。（圖／品牌提供）

林宥嘉此次身穿經典標誌毛衣搭配吊帶長褲，吳卓源也呼應全白造型，穿上了短版雙面科技羅紋外套與短靴，兩人都完美演繹了滑雪造型，這次搶先逛店心動單品不少，林宥嘉被毛毛拖鞋深深吸引，吳卓源則是愛上一款羔羊毛的手提大包，對她而言既可愛容量又實用。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲林宥嘉與吳卓源近距離同台是頭一遭 。（圖／品牌提供）

林宥嘉一進店內就回憶起去日本滑雪的經歷，他坦言自己是新手，一開始滑雪很緊張，速度很快停不下來，但後來有學習玩滑板，或許滑雪功力有所提高。對於這次同台「鄉民老婆」吳卓源，林宥嘉笑說，是第一次很近距離一起工作，過往都是在後台遇到。

過去吳卓源曾經翻唱過林宥嘉《兜圈》獲得廣大迴響，林宥嘉這次選在後台突然唱起吳卓源的歌回敬，彼此之間沒有喬好，竟然直接完成一場「珍貴」的合唱，吳卓源解釋：「我不知道他會唱我的歌，突然聽到他本人現場唱我的歌，我就馬上合音。」至於未來是否有機會一同合作新曲，雙方都給予粉絲完美回答，表示有時間就會合作。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada Chalet期間限定店開展至11月14日 。（圖／品牌提供）

Prada Chalet期間限定店於10月22日至11月14日登陸台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭，小木屋內傢俱皆由天然木材所製成，並陳列全新Prada服飾系列，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾，Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包，及各種高山雪地雙板滑雪板、單板滑雪板，讓民眾拍美照的同時能搶先看最新單品。

關鍵字：

PRADA, 林宥嘉, 吳卓源, Bellavita, Chalet

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處

台灣唐吉訶德二號店要來了！「徵才消息露餡」網指是這一處

奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多 香港前女首富露一角愛馬仕入門包　又是超難買的限量款 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 網揭「6個變醜壞習慣」，常做小心毀容、看起來肥一圈！ 「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神 心測「選喜歡的體驗活動」　秒看出工作意義，你適合創業還是當上班族 安格斯12星座一周運勢10／25-10／31　巨蟹小問題不斷、獅子桃花不錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面