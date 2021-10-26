林宥嘉揪吳卓源逛PRADA小木屋　曝後台「超強默契」太驚喜

▲林宥嘉、吳卓源搶先逛Prada Chalet全新期間限定店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Prada Chalet全新期間限定店於台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭展開，靈感源自高山建築，並以實木打造出時尚木屋結構，於今（26日）請到藝人林宥嘉、吳卓源搶先逛店，兩人穿著厚實的滑雪服登場，對於首次近距離搭檔很新鮮，還分享在後台的合唱小花絮。

▲林宥嘉此次身穿經典標誌毛衣搭配吊帶長褲； 吳卓源也呼應全白造型 。（圖／品牌提供）

林宥嘉此次身穿經典標誌毛衣搭配吊帶長褲，吳卓源也呼應全白造型，穿上了短版雙面科技羅紋外套與短靴，兩人都完美演繹了滑雪造型，這次搶先逛店心動單品不少，林宥嘉被毛毛拖鞋深深吸引，吳卓源則是愛上一款羔羊毛的手提大包，對她而言既可愛容量又實用。

▲林宥嘉與吳卓源近距離同台是頭一遭 。（圖／品牌提供）

林宥嘉一進店內就回憶起去日本滑雪的經歷，他坦言自己是新手，一開始滑雪很緊張，速度很快停不下來，但後來有學習玩滑板，或許滑雪功力有所提高。對於這次同台「鄉民老婆」吳卓源，林宥嘉笑說，是第一次很近距離一起工作，過往都是在後台遇到。

過去吳卓源曾經翻唱過林宥嘉《兜圈》獲得廣大迴響，林宥嘉這次選在後台突然唱起吳卓源的歌回敬，彼此之間沒有喬好，竟然直接完成一場「珍貴」的合唱，吳卓源解釋：「我不知道他會唱我的歌，突然聽到他本人現場唱我的歌，我就馬上合音。」至於未來是否有機會一同合作新曲，雙方都給予粉絲完美回答，表示有時間就會合作。

▲Prada Chalet期間限定店開展至11月14日 。（圖／品牌提供）

Prada Chalet期間限定店於10月22日至11月14日登陸台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭，小木屋內傢俱皆由天然木材所製成，並陳列全新Prada服飾系列，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾，Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包，及各種高山雪地雙板滑雪板、單板滑雪板，讓民眾拍美照的同時能搶先看最新單品。