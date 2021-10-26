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專家曝「肌肉流失」4大警訊！做好2關鍵　增加肌力、減緩退化

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▲▼ 營養師曝肌肉流失4大警訊。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師分享4招可檢測自己肌肉是否正在流失。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

趕時間時，發現最近步伐不像以前那樣快速？或是以前輕易提起的重物，現在卻拿不動了？小心，你的肌肉量可能正在流失！知名營養師高敏敏就分享了肌肉流失的4個警訊，快來測測看你中了幾條？

高敏敏表示，不只是長者，很多人都開始注重骨骼健康，補充含鈣食物，以預防骨質疏鬆等症狀，這是很令人欣慰的事，但她發現，很多人常忽略了「肌力」，尤其年齡越大，肌肉流失速度也越快，不注重保養照顧，可能進而出現「肌少症」。

▲▼ 營養師曝肌肉流失4大警訊。（圖／翻攝unsplash、pexels）

快用以下4招來檢測自己的肌肉量是否正在流失：

＃樓梯爬不動：爬樓梯兩三下就要休息，甚至爬不動了。

＃毛巾擰不乾：握力明顯下降，開始拿不動重物，甚至連毛巾都擰不乾。

＃常反覆跌倒：一年內跌倒2次以上就要特別注意了！

＃馬路過不完：可能原本很輕鬆可以過完的馬路，現在差點走不過，走路漸漸遲緩。

如果將肌肉質量與衰退的速度量化為數字，可以發現40歲後，肌肉量約以每10年減少8%的速度流失，而70歲後則以15%的速度加速流失。換句話說，肌力流失的速度機隨著年齡老化而加快，這也是為什麼長輩上了年紀就容易腰痠背痛、手麻腳軟，甚至一不小心就容易跌倒骨折，「肌少症」可說是老年失能的大兇手！

▲▼ 營養師曝肌肉流失4大警訊。（圖／翻攝unsplash、pexels）

高敏敏表示，如果平時有做好保養，肌肉流失的速度是可以減緩的，而保養的2大關鍵就是「多吃＋多動」。

＃多吃

吃的部分，最重要的營養素就是蛋白質，特別是優質蛋白質，建議每日吃6～8份，並以牛奶、雞蛋、瘦肉、豆製品等優質原型食物為主。

▲▼ 營養師曝肌肉流失4大警訊。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃多動

建議多做有氧運動，像是快走、慢跑、游泳、跳舞等，也可以做些阻力型運動，像是深蹲、啞鈴、彈力帶等都是很好的方式，可以增加肌肉質量與肌力，減緩退化。

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關鍵字：

肌肉, 肌肉量, 肌力, 訊號, 飲食, 食物, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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