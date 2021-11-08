▲新光醫院皮膚科主任唐豪悅解析皮膚保養、醫美、SPA如何搭配效果最好。(採訪撰稿／記者林璟倩；攝影剪輯／記者姜國輝)

▲透過肌膚檢測深入了解，加上自然美團隊及專業皮膚科醫師建議等，有助解決保養卡關問題。（圖／資料照）

記者林璟倩／台北報導

花大錢買了瓶瓶罐罐的保養品，卻怎麼擦都無感？其實你的肌膚問題，透過東森自然美專業肌膚檢測都找得到答案。應邀擔任東森自然美顧問團的新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅，從業已有18年經歷，不僅曾到美國進修擔任皮膚研究員，回台後也曾自己開業，治療過國內無數肌膚問題個案，更看盡醫美雷射與美容保養的演進史，透過《東森新媒體ETtoday》專訪，唐豪悅認為：醫美治療與保養品及SPA修護應該相輔相成，才能為消費者帶來最優美容體驗。

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅也是東森自然美顧問團成員之一。（圖／唐豪悅醫師提供）

Q：保養療程前後透過肌膚檢測，再搭配醫師的建議，會有什麼樣的好處？

過去醫美和美容SPA的關係比較對立，雙方都覺得自己比較好，但站在皮膚科醫師的立場，只要是對皮膚有幫助的，都可以試試看，透過自然美的肌膚檢測，其實可以讓大家重新檢視自己的皮膚保養、皮膚管理跟皮膚治療這些重點有沒有做對。

相信大部分的人保養品都非常多，但常擦不出效果只好繼續亂買，形成惡性循環，每個人肯定都有十幾瓶在手邊隨便擦，卻沒有一個擦到位，我覺得肌膚檢測可以深度檢視肌膚問題，像是有些人斑點多，他就是色素老化快；有些人皺紋多，就是膠原蛋白流失比較多，或者有些人皮膚很乾很薄要加強保濕潤澤，透過肌膚檢測這樣科學的方法發現問題、校正保養觀念並建議適合的保養品，過一陣子再回來檢視，消費者就會看見成效而不再道聽塗說，不僅更了解自己的狀況，也能成為知性的消費者，了解自己應該選些什麼，我覺得這對消費者或對產業都是很好的想法，所以我現在很有熱情地想要把這件事情做好，讓醫學美容與護膚美容相互結合與應用，提供消費者更好的服務。

Q：請與大家分享您個人實際體驗自然美服務的心得？

先前王總裁（王令麟）邀請我體驗自然美課程，其實平時從事醫美的我們，身為科學家就會想去實證，因此今年5~9月期間我完全不打雷射，好好實測自然美療程，去了解到底每個禮拜做SPA會不會敏感、皮膚會不會變薄、效果怎麼樣？果然改變過去對美容護膚療程的想法。

東森自然美會透過肌膚檢測記錄真實膚況，讓人更誠實面對自己，也因此發現我皮膚乾燥且血絲比較多，確實與我的生活有關，因為我過去就是早上擦個防曬就出門，又長時間戴口罩、打雷射，泛紅的確是我的困擾。

透過三個月的護膚課程，我每個星期做胜肽水光、導入以及醫些緊緻美顏的課程，不僅了解到自然美的課程很多，循環式的保養也很有感，很多人問我「你最近又做了什麼？」我很大方地說我現在沒有打雷射，就只是好好保養，發現原來保養到位的課程對皮膚幫助很大，尤其一些抗拒醫美的人，就很適合來體驗這些課程，最重要的是，過程很舒服、很放鬆，沒有任何的不適感及過渡期，保養完就能美美的見人。

但我必須強調，有些已經形成的斑點，不可能透過SPA保養課程就不見，自然美可以調理、保養，預防斑點變嚴重，但它無法達到治療，只是讓皮膚保濕度增加、光澤增加，而我自己的泛紅、酒糟有明顯改善，這一點我真的蠻開心的，現在真的穩定很多。

▲東森自然美課程種類多元，能對應每個人的肌膚狀況找到合適的保養方式。

Q：體驗後，您建議一般人的保養頻率？

大概1個月1次就OK，因為皮膚的更新頻率是1個月，前期可以積極地2週做一個課程，像我現在好很多之後，大概就是2週會來保養一下。

最有趣的是，我發現即使每週做臉也沒有敏感問題，打破自己過去停留在醫美的思維，了解到醫美和保養是可以互補的。

Q：您會否認為醫學美容和美容保養是相輔相成，皮膚科和自然美合作也許會有好的效應？

其實體驗自然美課程，或者加入高峰會議討論，我覺得自己也在進步，希望這樣的交流，可以讓我們這些顧問，把更多更專業的訊息讓消費者知道，該如何因應自己的膚況去選擇適合的成分以及課程。

相信多數人可以每天保養，但不可能每天都去做SPA或每天都打雷射，所以正確的保養觀念一定要先建立，皮膚透過保養品去補充所需的營養，而SPA是進階去讓肌膚吸收得更好，醫美則是去破壞已經形成的斑點，然後用一些比較強的方式去做一些緊緻拉提，但這些過程中間形成的不平衡狀態，你還是得回來保養，它就是一個共生的循環圈。

因此，在美容保養卡關時，不如就來東森自然美檢測看看自己的情況，再問問醫師、美容師可以選擇什麼樣的成分，擦完再回來做檢測，透過科學的方法去更了解怎麼照顧自己的皮膚，選擇更適合自己的，就不會花冤枉錢。