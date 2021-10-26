動力火車顏志琳稱「5年買一次奢侈品」秒被吐槽　尤秋興選錶防水最重要

▲CITIZEN（星辰錶）發表全新秋冬錶款「日本藍」系列邀動力火車搶先演繹。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

CITIZEN（星辰錶）發表全新秋冬錶款「日本藍」系列，找來動力火車搶先演繹，首次出席腕錶活動的兩人，以一身帥氣的藍色格紋西裝呼應錶款，並現場演唱代表作《忠孝東路走九遍》與《彩虹》，聊到選錶標準，對熱愛戶外活動的兩人而言，防水是必備條件，顏志琳還提到錶面一定要大，笑虧自己視力不太好：「錶面太小，別人問我時間只能請他自己看了。」

▲動力火車顏志琳（左）與尤秋興搶先示範CITIZEN新秋冬「日本藍」系列錶款。（圖 / 品牌提供）

相當喜歡水上、戶外活動的顏志琳與尤秋興，被問及選錶標準時，兩人立馬回答絕對是先看防水功能，尤其是熱愛潛水的顏志琳，暑假時一週至少要下海潛水一次，此次CITIZEN「日本藍」全系列皆有10氣壓的防水功能，讓他們很滿意，尤秋興提到由於經常會到各處巡演，可以自由切換26城市時間的全球電波腕錶，讓他能隨時知道家鄉的時間。

▲光動能GPS衛星對時錶(CC4030-58L)，NT$84,800。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲全球電波腕錶(AT9098-51L)，NT$47,800。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

訪問時聊到消費習慣，兩人爆料自己完全是衝動購物類型，笑說：「通常看到喜歡就會直接買。」至於大概會多久買一次奢侈品？顏志琳表示像錶這種可以久戴的配件，通常會間隔3至5年，戴膩了才會再考慮入手新款，不過在他回答時，尤秋興開玩笑猛虧：「是嗎？好像不是喔！」

▲ES9460-53N，NT$35,800。（圖 / 品牌提供）

CITIZEN秋冬推出全新「日本藍」系列錶款，以未來的碎片（Future Fragment）作為設計主軸，一口氣推出5種錶款，錶面彷彿碎片般的幾何圖層，堆疊出多層次感的藍色，除了動力火車手上配戴的錶款，此次系列也有專為女性打造的優雅腕錶，ES9460-53N以經典輪廓換上日本藍系列元素，錶面水鑽如清透水晶珠鍊般閃耀，還另外附贈黑色皮錶帶，讓女孩們能隨著穿搭風格替換。

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Seiko旗下Prospex專業運動系列，打造限量500只的台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，整體圓潤錶型是被錶迷暱稱為「海龜」的造型，仿石灰色格紋面盤展現如大理岩紋理的太魯閣地質特色，金色秒針象徵立霧溪奔流於其中，錶冠也以金色裝飾，非常搶眼。

▲Seiko Prospex推出台灣太魯閣峽谷限定款SRPH39K1，21,500元。（圖／品牌提供，以下同）

Oris青銅錶過往只出現在潛水錶系列，近日飛行系列也迎來青銅材質新款Big Crown ProPilot大日期錶，暖色調的青銅錶殼配備刻紋上圈和大錶冠，與黑色面盤上的金色時標相呼應，指針的螢光採用白色Super LumiNova®，而錶帶為靈感來自飛機安全帶扣的耐磨綠色Ventile®錶帶配專利的「Lift」青銅折疊錶扣，讓飛行錶更出色。



熱門的Oris潛水錶也加入時尚元素，Divers Sixty-Five復刻潛水錶新作採灰色漸層面盤配對比色時標與指針，在水下等低光源處，會散發出綠松石色，兼具綠色流行與實用功能性，共有黑色皮革錶帶與不鏽鋼鍊帶兩款。

▲Oris Big Crown ProPilot 大日期青銅腕錶，59,000元。

▲Oris Divers Sixty-Five皮鍊帶款60,000元、皮錶帶款56,000元。

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