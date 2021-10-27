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沒變美反而爛臉！皮膚科醫師曝「讓你白花錢」的3種美容保養品

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▲▼ 皮膚科醫師曝3種白花錢美容保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些美容產品對養護肌膚沒用，甚至可能傷肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@moeka_nozaki）

編輯／Amanda　

為了愛美變漂亮，許多女生對於保養品、美容相關產品都花錢不手軟，但小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就指出，有些美容護膚品其實是智商稅，花錢又傷肌膚，像是以下3種產品就很不建議大家使用，不僅不一定有效，還可能導致你的肌膚問題加重，從今天開始快避開。

▲▼ 皮膚科醫師曝3種白花錢美容保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師更推薦使用酸類保養品代謝老廢角質。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

1.帶磨砂性質的清潔產品

想要為臉部肌膚去角質，不建議以任何物理摩擦的形式來進行，像是可以揉搓的泥膜，或是帶有顆粒的洗面乳，長期使用這些產品會導致肌膚的角質層變薄，還會導致一些肉眼不可見的擦傷。

如果想要改善皮膚粗糙，讓皮膚看起來更細緻有光澤，建議可根據個人肌膚狀況，選擇較為溫和的酸類產品，幫助加快肌膚的老廢角質代謝。

2.洗臉工具

不管是洗臉海綿、洗臉刷或是潔面儀等，只要是以物理方式「加強清潔」的產品都不建議使用。其實肌膚不需要做深層清潔，目前也沒有任何的科技能夠直接把毛孔裡的髒東西給清潔出來，如果用物理性方式進行長期的摩擦，會導致角質層變薄、肌膚敏感、泛紅，就算是肌膚本來很強健的「城牆皮」最後也容易變成敏感肌。

▲▼ 皮膚科醫師曝3種白花錢美容保養品。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要白皙肌膚，做好防曬是關鍵。（圖／翻攝IG@3ce_official）

3.美白丸、抗糖丸

美白丸、抗糖丸這類產品基本都是以維生素C、維生素E和穀胱甘肽等抗氧化成份為主，目前沒有能夠讓皮膚變白的直接證據，且這些美容補給品是通過口服的，經過身體吸收代謝以後，能夠到達皮膚上發揮作用的量就很少了。

想要讓肌膚變得白皙，還是好好的做好防曬才是根本，並針對性使用美白產品；如果是想要抗糖，平時可少吃一些高糖、高脂和油炸類食品，多吃蔬菜水果，多保持健康的飲食，省錢又有效。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 美容產品, 清潔, 美白丸, 抗糖丸, 皮膚科醫師, 醫生

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