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小CK「莫蘭迪色」聯名讓人失心瘋！鬼鬼搶先示範手袋、襪靴太美了

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記者王則絲／台北報導

新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）夏天時與KOL莫莉的聯名才引爆話題，而在進入深秋之際，小CK宣布推出全新聯名企劃，與時裝品牌mouggan合作帶來一系列「莫蘭迪色」的鞋、包單品，並由藝人鬼鬼GEmma（吳映潔）搶先示範給大家看，包括超療癒的澎澎扭結包、厚底靴⋯⋯柔美色調全都讓女孩們失心瘋。

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲「CHARLES & KEITH X mouggan」將於11月1日正式販售。（圖／翻攝自IG@mougganofficial）

以率性簡約、中性剪裁為主的質感服裝品牌mouggan，是時下時髦女生們很愛逛的網拍之一，由網路穿搭紅人雙胞胎「大饅大力」擔任總監打造，早先mouggan便曾推出過自家服裝與小CK鞋包搭配組合的套裝，這次雙方則是更進一步合力設計、推出共八款鞋包，並將於11月1日正式販售。

▲鬼鬼。（圖／品牌提供）

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 雙向拉鍊小方包NT＄1,790、拼接粗跟襪靴NT＄2,590。（圖／品牌提供）

「CHARLES & KEITH X mouggan」聯名系列取材自mouggan秋冬服裝的主色系，以灰調的粉紫色、秋冬必備奶茶棕色、松露褐色以及經典米杏色調貫穿，再將之結合小CK的爆賣款式，推出鞋、包各四款。

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 扭結提柄軟包NT＄1,690、厚底切爾西短靴NT＄2,490。（圖／品牌提供）

包括鬼鬼示範的小方包，以一身駝色套裝搭配米色襪靴帥氣呈現；接著鬼鬼一派慵懶躺在沙發上，手上則是拎著療癒的扭結手袋，並腳踩厚底切爾西短靴，獨特的藕紫色，非常難與別人撞款；最後她換上長大衣、手裡拿著超受歡迎的金釦梯形包，知性優雅現身。還有更多品項，也一併陸續釋出。

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 金釦梯形肩背包NT＄2,090。（圖／品牌提供）

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 鉚釘拼接水桶包NT＄2,390、厚底紳士鞋NT＄1,990。（圖／翻攝自IG@mougganofficial）

給人親切印象的鬼鬼，私下其實也非常愛穿另一網拍起家鞋履品牌D+AF的鞋款，到了秋冬不入手一雙靴款說不過去，像鬼鬼近日便是穿著BALMAIN俏皮拼接套裝，腳踩D+AF的米白色鋸齒靴收尾，厚底設計瞬間增高了不少，腿部線條被也拉長，輕鬆將親民的價格穿出高級質感。

▲charles & keith x mouggan。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼穿著D+AF超輕量素面鋸齒靴，NT＄1,380。（圖／翻攝自IG@gemma_811）

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關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, mouggan, 聯名, 鬼鬼, 吳映潔

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