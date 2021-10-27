基努李維撒百萬贈特技小組勞力士　同戴超定價「黑水鬼」曬兄弟情

▲基努李維（後排左三）正在巴黎拍攝《捍衛任務》第四集，與劇組人員親切互動。（圖／翻攝bruceleeconcepcion IG）

記者陳雅韻／綜合報導

聖誕節還沒到，正在巴黎拍攝電影《捍衛任務》（John Wick）第四集的好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）已迫不及待當聖誕老公公了！近日他為了感謝特技小組，不但請吃大餐，竟在餐會掏出4只勞力士「黑水鬼」潛水錶送每一位成員，連同他的錶款共5只「兄弟錶」一起合影，讓影迷羨慕極了。

▲基努李維與電影特技團隊開心戴上勞力士新錶。

收到這項大禮的特技小組成員Bruce Lee Concepetion在IG上分享勞力士照片，此外還有Jeremy Marinas、Dave Camarillo與Li Qiang其他3人都獲贈同款錶，此款式為勞力士超夯的Oyster Perpetual Submariner Date腕錶，單只定價303,000元，基努李維一次買5只錶，至少花上150萬台幣，但實際上此錶炙手可熱，在市場上被炒高行情至40萬才有機會買到。

▲基努李維大方送特技團隊4只勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶，單只定價303,000元。

基努李維的心意不僅於此，他還特別請錶商在錶背上銘刻他給每一位成員的訊息，包括代表他在內5只訂製錶的文字「THE JOHN WICK FIVE」，以及他對特技小組的感謝「THANK YOU」、「KEANU」、「JW 4」、「2021」等字樣，深具紀念意義。