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安雅泰勒喬伊性感深V尬「胸狠」女配角　露防走光膠帶落漆

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▲▼ 安雅泰勒喬伊 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊多次穿深V剪裁的DIOR禮服亮相，不慎露出胸部防走光膠帶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）以夯劇《后翼棄兵》爆紅，不僅片約不斷，在時尚圈也接到不少代言，尤其與LVMH集團關係緊密，不僅是珠寶品牌Tiffany & Co.代言人，也剛成為DIOR時尚與彩妝全球大使。她前晚於洛杉磯出席新作《迷離夜蘇活》（Last Night in Soho）首映會，便以幾乎一路開到肚臍的深V剪裁DIOR金色禮服搭Tiffany綠碧璽珠寶亮相，但她不慎露出防胸部走光的膠帶，略顯落漆。

▲▼ 安雅泰勒喬伊 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊（左）穿DIOR金色禮服搭配Tiffany綠色碧璽項鍊，與穿Gucci禮服搭寶格麗Serpenti珠寶的湯瑪遜麥肯錫同場比美。（圖／路透社）

被封為新一代「妖精系女神」的安雅泰勒喬伊，已多次在紅毯上穿深V禮服登場，她穿起來毫不扭捏也不刻意擠胸，盡顯自信風采。但這回再次穿上DIOR深V禮服，防胸部走光的透明膠帶沒黏好，鎂光燈一閃，左右胸的膠帶全見客，好似在胸部貼了OK繃。

同片的21歲紐西蘭女星湯瑪遜麥肯錫也一起出席首映會，她穿Gucci亮片禮服搭配寶格麗（BVLGARI）Serpenti珠寶，同樣豔光四射，尤其是禮服中央挖空設計露出美胸下緣，性感指數更勝安雅泰勒喬伊。

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Anya Taylor-Joy, DIOR, Tiffany

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