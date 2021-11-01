換季需要一個收納盒！學會「3招整理術」把家中衣物、棉被藏起來

編輯／Emily 圖／翻攝自ikea.com.tw、muji.com、iebiyori.blog.jp

天氣漸漸變冷，是時候搬出秋冬衣物、棉被…，把夏季物品收起來了。開始進行這件事，一不小心就會把家裡搞得雜亂無章，其實你只需要一個好用的「收納盒」，並掌握「3個收納整理重點」，就能讓家中保持乾淨整齊，輕鬆換季。

1.堆疊放進櫃子

家中的櫃子通常隔間很大，如果直接把物品放進去容易顯得凌亂，也無法妥善利用空間。這時就很需要添購一些收納盒，可以將物品分門別類裝進去，再把方方的盒子堆疊起來放進櫃子，一個隔間就能塞更多東西，不僅完美利用空間，看起來也整齊美觀，要找東西非常方便。

2.利用零碎空間

當櫃子已經放不下，就可以開始找尋家中零碎空間容納收納盒，像床底下就是個儲物好地方，可以把棉被裝進收納盒，塞到床底下，這樣搬出來換季超順手。另外像櫃子底下、沙發下也都可以利用，或是把收納盒直立塞進角落。

3.善用牆面

家中如果有空空的牆面，也可以搭配收納盒，讓它變成收納空間。像是在牆壁加上掛勾，就可以把收納盒掛在上面，或是把好幾個收納盒靠著牆面堆疊起來，這樣就算不放櫃子，也能達到相同效果。

學會了收納整理重點，就要添購一些適合的「收納盒」來執行。IKEA的「PÄRKLA收納盒」非常好用，裡面可以裝衣物、寢具、鞋子等等，材質防水不易壞，可以堆疊或塞進各種空間，而且一個只要台幣69元。

IKEA的「SKUBB收納盒」也很值得入手，白色外觀清新簡約，能防止灰塵入侵，還有通風網設計，讓收納物品保持新穎。

無印良品則有不同尺寸的PP衣裝盒，材質比較堅固，可以裝進櫥櫃中使用，也可以單獨擺著，最多可以堆疊8層，底部還能加裝輪子。

日本大創也有好用的收納盒，深色超耐髒，看起來也更有質感，把棉被、衣物…裝一裝，塞進床底下等零碎空間，就能完美收納了。

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