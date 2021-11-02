吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定

文／李靜唯老師

隨著寒意來襲，時序進入11月，吠陀占星老師李靜唯分析，11月事業最旺的星座分別是雙魚跟天蠍座，財運最旺的是水瓶跟牡羊，而感情最旺的是獅子。

不過李靜唯老師也提醒，這裡的星座指的是吠陀占星，而非西洋星座，請記得參照對照表，有八成的人會與西洋星座差一個星座，十五日以前出生的人多半會落在自己西洋星座的前一個星座，千萬不要看錯。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

11月事業運最旺：雙魚、天蠍；事業運要注意：摩羯

雙魚座（3/15-4/14）（吉）

11月金星為雙魚帶來輕鬆順暢的能量，會感受到很多事情都水到渠成的愉悅感，甚至會覺得工作上遇到的阻礙都不算什麼，有機會能夠化解。

天蠍座（11/15-12/14）（吉）



這個月對天蠍來說，是事業跟財運雙喜臨門的好運月，工作方面能夠順利展開新計劃，並且所需的資源都能夠順利到位，可以放膽的大步向前邁進。

摩羯座（1/15-2/14）（凶）



11月火星與土星相互產生相位，會為摩羯在工作方面帶來沉重的壓力與負擔，甚至很多時候計劃還趕不上變化，讓人措手不及，建議多思考，不要草率做出決定。

▲對天蠍來說是事業跟財運雙喜臨門的好運月（圖／取自免費圖庫pixabay）



11月感情運最旺：獅子；感情運需注意：巨蟹、天秤

獅子座（8/15-9/14）（吉）



獅子座是11月感情運勢最強的星座，有機會結識有共同話題、聊得來的新朋友，曖昧已久的關係也可趁此機會表白，成功機率非常高。

雙子座（6/15-7/14）（平）



11月金星進入射手，可能對許多雙子座的人來說，正是拓展戀情的好時機，不過受到火星影響，即使桃花運很旺，你還是需要判斷出現在面前的到底是好桃花還是爛桃花？！

巨蟹座（7/15-8/14）（凶）



你和對方可能都有各自的煩惱與壓力，一不小心彼此就會出現火藥味，多站在對方立場著想，也許能夠化解不必要的衝突。

天秤座（10/15-11/14）（凶）



感情分寸的拿捏是天秤座11月的課題，有可能會出現你覺得更適合的人，或者也可能一不小心就介入了別人的關係，或許你只是需要一個可以宣洩壓力的出口，但還是要把持一下自己。

▲這個月水瓶座的財運可以說是最旺的（圖／翻攝自免費圖庫pexels）



11月財運最旺：水瓶、牡羊；財運需注意：處女、射手

水瓶座（2/15-3/14）（吉）



對水瓶座而言，11月金星入朋友宮、財帛主星入命宮，木星又形成了財富格局，相當特殊。木星也代表著資源，所以這個月水瓶座的財運可以說是最旺的，加上金星的加持，你會感覺這個月有很多增加收入的機會，或是你會找到拓展收入的最好方法。

牡羊座（4/15-5/14）（吉）



11月牡羊貴人運漸漸升高，想要投資賺錢，都能夠找到對的人開通門路，主動一點跟朋友聯繫互動，可能就能夠讓你看到賺錢的好機會，切記太被動反而會失去良機。

處女座（9/15-10/14）（凶）



11月的處女座，財務容易失衡，導致入不敷出，若是無法控制好慾望，可能還會產生更多的債務，雖然你會感受到有更多的工作機會，或是工作方面更能夠表現自我，但遺憾的是並不能因此為你帶來更多收入。

射手座（12/15-1/14）（凶）



11月有兩顆凶星都壓在射手座的財富宮，所以資金方面容易充滿壓力，而且會有很多開銷都是突然產生的感覺，像是交通罰單或是欠繳的稅費等，壓得自己喘不過氣來。

11月健康要注意：金牛

金牛座（5/15-6/14）（凶）



身體方面要注意可能舊疾復發，不管是運動還是工作，都要小心肌肉拉傷，造成腰部、背部或是腿部疼痛，多喝水可避免泌尿系統出問題。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。