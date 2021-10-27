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RIMOWA「最防偷行李箱」誕生！獵奇「刺刺」造型震驚網：會嚇到小偷

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記者王則絲／外電報導

德國行李箱品牌RIMOWA近日於官方IG上釋出一張照片，圖中只見RIMOWA經典的銀色鋁製行李箱上，延伸出了好幾根向上彎曲的金屬觸角，就好像長滿了刺一樣，獵奇外型震驚大批網友，被形容是「最防偷的行李箱」：「絕對會嚇到行李小偷！」

▲Rimowa as seen by雕塑作品。（圖／翻攝自IG）

▲Rimowa as seen by雕塑作品。（圖／翻攝自IG）

▲Fabian Bergmark Näsman雕塑作品。（圖／翻攝自IG@fabianbergmarknasman）

雖然成功的吸引了目光，但其實這款「刺刺行李箱」目前並沒有販售計畫，它其實是在RIMOWA策劃的藝術家合作雕塑展覽《AS SEEN BY》中，所展出的其中一樣作品，由新銳藝術家Fabian Bergmark Näsman創造，他改造了RIMOWA最廣為人知的「Carry-On Suitcase」與近年火熱的行李箱小包「Messenger Bag」。

▲Rimowa as seen by雕塑作品。（圖／翻攝自IG）

▲Fabian Bergmark Näsman雕塑作品。（圖／翻攝自IG@fabianbergmarknasman）

從Fabian Bergmark Näsman的創作頁面可以看到，如同獸角一般彎曲的線條正是他的招牌元素，因此這次獲得RIMOWA邀請參加雕塑展，他便讓RIMOWA的經典鋁製行李箱長出了一根根的獸角，還有近年來爆紅的「行李箱小包」也沒逃過他的魔掌，同樣長出了巨大的金屬觸角，奇特的造型一出，不少網友都以為是推出的新商品而大吃一驚：「我看不懂但我大為震驚」、「他們不會讓你拿上飛機的！」、「這肯定放不進飛機上的置物架啊」也有好多人搞笑表示：「這絕對會嚇到行李小偷」、「最防偷的行李箱！」

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關鍵字：

RIMOWA, 行李箱, 刺刺行李箱, 獸角行李箱, 藝術家聯名, 雕塑, as seen by

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