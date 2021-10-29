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《蠟筆小新》大嘴巴咬住你的拉鍊　瞇眼、露屁屁萌樣融化姨母心

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編輯／Emily　圖／翻攝自sgs109.com、re-ment.co.jp

《蠟筆小新》主角野原新之助圈粉無數，做成周邊商品都萌到讓人無法抗拒。最近日本Bandai公司就推出一系列「蠟筆小新咬拉鍊吊飾」，讓小新張大嘴巴咬住你的拉鍊，掛在鉛筆盒、後背包上可愛度破表，其中一款還做成小新瞇瞇眼、露出屁屁的模樣，實在是太Q了。

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

日本Bandai公司這次與Dreams合作，推出了「蠟筆小新咬拉鍊吊飾」，這系列不同於普通吊飾，它具有特殊結構可以固定在拉鍊上，裝起來簡單又不易脫落，不用擔心搞丟。吊飾做成小新張大嘴巴、想要往上爬的姿勢，而拉鍊剛好固定在小新口中，所以看起來就像咬著拉鍊。

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

「蠟筆小新咬拉鍊吊飾」有三種款式，第一款是正常模樣的小新，雙眼圓睜超呆萌，第二款是瞇瞇眼、露屁屁的害羞小新，讓人想起他最愛說的：「漂亮的大姐姐」，第三款則是小新創作的肥嘟嘟左衛門。

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

他們張大嘴咬著拉鍊，緊緊攀附在後背包、鉛筆盒上的模樣，完全融化粉絲的心，三款造型更讓人選擇障礙發作，想一次收集全部。

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

喜歡《蠟筆小新》的話，也可以看看日本RE-MENT 公司推出的「蠟筆小新甜點盒玩」，這系列將《蠟筆小新》角色們與各種甜點結合，做成可愛的小公仔。一共有六種款式，其中三款是小新與布丁、鬆餅和戚風蛋糕，其他則有小葵與果凍、小白造型棉花糖，以及小新和肥嘟嘟左衛門一起喝拿鐵。

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

▲蠟筆小新咬拉鍊吊飾。（圖／翻攝自sgs109.com）

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關鍵字：

蠟筆小新, 吊飾, 拉鍊

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