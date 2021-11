到南台灣享受潛水旅行　住進薄荷島來的民宿＋水底看海龜太美妙

文、圖/Ean

▲透過水中推進器,能更輕鬆的探索內太空(攝影 /騏艦藍海灣潛水渡假村)

14 年前考初級開放水域潛水員執照,2 年多前為去看馬爾地夫的 30 米沈船、才再考了進階開放水域潛水員執照,好不容易進階執照到手、有度數的面鏡入手,卻遇上疫情無法出國,於是過去兩年就沒再潛水。終於,趁入冬第一道冷鋒來臨前,我來到台灣最南端,在恆春鎮上一間潛水風格民宿待上四天,不只要拾回昔日水性,更重要是首度要取得兩項潛水專長:水中推進器與高氧。幸福的是,在精進水下技能之餘,還在「薄荷小日子」民宿主人帶路下品嚐多家不同風味的特色餐廳與咖啡館,這樣一趟學到東西又獲得放鬆的潛水之旅,太深得我心!

▲薄荷小日子民宿的房間清爽又帶些文青味