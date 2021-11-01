到南台灣享受潛水旅行　住進薄荷島來的民宿＋水底看海龜太美妙

文、圖／Ean
▲透過水中推進器，能更輕鬆的探索內太空（攝影 /騏艦藍海灣潛水渡假村）
14 年前考初級開放水域潛水員執照，2 年多前為去看馬爾地夫的 30 米沈船、才再考了進階開放水域潛水員執照，好不容易進階執照到手、有度數的面鏡入手，卻遇上疫情無法出國，於是過去兩年就沒再潛水。終於，趁入冬第一道冷鋒來臨前，我來到台灣最南端，在恆春鎮上一間潛水風格民宿待上四天，不只要拾回昔日水性，更重要是首度要取得兩項潛水專長：水中推進器與高氧。幸福的是，在精進水下技能之餘，還在「薄荷小日子」民宿主人帶路下品嚐多家不同風味的特色餐廳與咖啡館，這樣一趟學到東西又獲得放鬆的潛水之旅，太深得我心！
▲薄荷小日子民宿的房間清爽又帶些文青味
▲這回跟著大人總監取得兩項潛水專長 ▲這回兩次船潛，都是搭乘這艘被暱稱為 Hello Kitty 的粉紅色船出海，蠻舒適 ▲很幸運的有專業水下攝影師同行，謝謝騏艦藍海灣潛水渡假村。 一般玩潛水，對住宿可能多不會特別講究，但入住的這家「薄荷小日子」潛水民宿不一樣，舒適而有風格，此外他們也是 PADI 五星潛店，在潛水的專業性上沒話說。而為什麼會取這名字？是因為老闆夫婦原本在菲律賓的薄荷島經營一間精緻的潛水民宿，疫情關係得先暫停營運，因緣際會下，去年十月他們決定落腳墾丁再開第二間民宿，於是取了薄荷二字。我在 2018 年底曾造訪過那間位於薄荷島的雞蛋花民宿，有座小泳池、很具質感的小而美旅宿讓我留下了美好的薄荷島印象，在得知目前有不少學生都是跟我一樣的老客人，也就不至於太意外了。 ▲薄荷小日子與菲律賓薄荷島的雞蛋花民宿，都是隸屬於海島瘋品牌 ▲公共空間一隅 ▲本次入住的房間，乾淨舒服 ▲入住房間的浴室 PADI 鉑金課程總監駐點 PADI 五星潛店 這回很幸運，兩項專長都是由 PADI 鉑金課程總監 Daren 親自授課，就英文名字的諧音，大家都帶趣的稱呼他為大人總監。畢竟我有兩年沒潛過水，大人總監很貼心的說第一支氣瓶就輕鬆潛，主要是要喚醒我的深潛記憶，確實有需要，不誇張的是我連 GoPro 怎麼操作都快要忘記，而幾天下來，發現大人總監不僅專業知識的講解清楚有條理，曾當過牧師的他更是很有耐心也蠻幽默，相當感謝他這回帶領我重返水下。 ▲PADI 鉑金課程總監大人總監 ▲這回帶著 GoPro 下水，輕鬆簡單捕捉一些水下畫面（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村） ▲教練作勢在水下喝竹葉青，其實那是剛從海底撿拾要帶回陸地的垃圾 水推在手，像騎水下速克達悠游 水中推進器（Diver Propulsion Vehicle, DPV）能讓潛水員大幅降低氣瓶消耗，能潛得更遠，特別是若遇上頂流能保留更多體力，這項專長也是目前潛水員的熱門證照之一。實際接觸後發現，其實要學會操作水中推進器不難，雙把手按下即可前進，有三種速度模式可選（Free-Sport-Turbo），立即可帶來前所未有的水下行動體驗！但需要留意的就是那份新鮮感所可能帶來的冒進，所以需要室內課以及教練隨時的叮嚀與提點，例如上升水面的速度一樣不能太快，千萬不可從水下垂直向上衝。 ▲使用後在泡水清洗的水中推進器 ▲幸運的遇到能見度超過 30 米的海況（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村） 等懂得如何安全操作，便可放心且較不費力的探索水下世界。我的水推初體驗，第一潛是來到墾丁小灣外海的尖山礁，這地形很酷，水下的礁岩像宜蘭頭城因地殼運動產生的單面山，很適合練習操作水推。這日能見度極好、超過 30 米，我悠哉地環繞著尖山礁，感覺彷彿造訪沈沒的亞特蘭提斯一般。隔日練習水推的第二潛，我們來到南灣附近海域，當日能見度不佳但卻幸運的遇上一位特別來賓：海龜，藉由水推幫助，我跟在海龜旁游了好一下，實在太美妙！想到幾年前在加拉巴哥群島潛水，當時若有水推，我就能追上那隻一塊同游的企鵝了！ ▲悠游在尖山礁（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村） ▲好驚喜看見海龜現身 即日起，請叫 Ean 高氧哥！ 高氧專長，是民宿老闆大力推薦我一定要拿的！最簡單說，必須取得高氧專長執照後，未來潛水才能租借高氧氣瓶。那為什麼要用高氧氣瓶？有玩潛水的朋友都知道，當下潛到一定深度時（例如 30 米），能待在該深度的時間其實無法太長，時間一到、就算鯨鯊或海底大生物剛來報到，為了不要有減壓病（即俗稱的潛水伕病），以安全為優先、都得立即上升至較淺處，不過，這時若使用的是高氧氣瓶，優點之一便是可比其他人在該深度待得更久，特別是若要攝影，那差別可就大了！這也是為什麼這回會特別要拿高氧專長的原因。 ▲認真聽講高氧課程 ▲大人總監上課很有條理，也耐心解答提出的任何問題 這項專長，重點是建立正確使用高氧氣瓶潛水的觀念，於是實際下海使用高氧氣瓶前，我們先在民宿上室內課，大人總監把相關理論紮實的上了一遍，最後還有個筆試，超久沒考試的我還好一次通過測驗。應該是注定好的，上課時、當我看到大人總監在白板上寫下「EAN」，還納悶為何要寫我的名字？原來，EAN 是高氧英文 Enriched Air Nitrox 的縮寫，通常 EAN 後面還會加個數字百分比，指的就是該氣瓶裡裝填的氧氣濃度。如此，Ean 當然要來拿個高氧證照啊！ ▲發現白板右上角寫著「EAN」，原來是高氧的英文縮寫，巧！ ▲大人總監教導電腦錶的相關設定 進階潛水，多功能電腦錶必備 上完高氧專長課程室內課後，接著就換成高氧氣瓶下海實際體驗了！大人總監說，拿到高氧氣瓶後，有個很重要的事情一定要潛水員本人親自執行，是拿空氣比例偵測儀來實際檢查氣瓶裡的氧氣百分比，因為那關乎到安全下潛的深度與免減壓的水下停留時間，萬一使用沒有親自驗證的錯誤數據進行潛水，可能就會有氧中毒的問題。等確認無誤後，就在電腦錶輸入氧氣百分比，即會自動顯示該次可下潛的安全深度以及停留時間等，相當方便！因還不常潛水所以我還沒買電腦錶，但這次潛水我確實有深刻體會到電腦錶的必要性。這回民宿提供我使用的是台灣製造的「ATMOS」Mission One 電腦錶，我連續用了兩天共潛了四支氣瓶，介面直觀、操作起來也簡單，若有準備購買電腦錶推薦可以考慮！ 關於 Mission One 電腦錶：100 米防水，提供中文介面，擁有水肺與自潛所需的眾多實用功能，潛水警報以聲響、震動及訊息畫面全方位通知，隨時掌握安全停留 / 減壓 / 上升過快 / 深度與時間警報，並可配合專屬 App 建立潛水日誌。 ▲偷懶不得，潛水員務必要親自檢測所要使用的高氧氣瓶裡之氧氣百分比 ▲檢測出的數字，正負百分之一都是可接受的範圍 ▲檢測後，把氧氣百分比數字輸入到電腦錶後，手錶就會自動顯示可下潛的安全深度及可停留時間 跟戶外攝影一樣，老天爺給什麼天氣就拍什麼樣的照片，潛水也是一樣。高氧潛水初體驗的第一潛，我遇上潛水以來的最大頂流，剛鑽完洞穴，上升準備再翻過珊瑚礁山下潛，我才知道原來海底也有狂風，會被吹走的那種，費盡力氣、激發我超強的求生意志，抓緊礁岩、掐緊流變小的剎那快速踢水潛下，記得，千萬不能慌。我想當時讓我不至於慌張的原因也是因為相信若有狀況，一旁的教練及導潛都會適時的予以協助。驚險但平安，永遠是旅途上最難忘與最令人感恩的事了！ ▲導潛介紹接下來要下潛的地形環境與路線 ▲遇上強勁頂流，是挑戰也是考驗 ▲水下世界總會讓人驚嘆與驚艷 謝謝「薄荷小日子」，讓我順利的完成疫情爆發後的首次潛水，並如願取得兩張專長證書！兩年沒潛水再次背上氣瓶躍入海面，說不緊張是騙人的，多謝他們的專業與悉心引導，讓我很快就能再進入狀況。要離開的這日上午，我在民宿一樓的書架上看到一本書「Dive In Style」，如書名，透過他們帶領的潛旅，從住宿空間環境、人員、鎮上的餐食推薦，確實都很有風格（Style）也很對味！若你喜歡潛水而也對各方面質感有一定要求，他們值得被考慮。期待很快有機會再回來，一塊探訪更多精彩的墾丁潛點！ ▲如擺放在書架上的書名，薄荷小日子確實很具風格 ▲一趟平安又愉快的潛旅，得要謝謝很多協力夥伴（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村） ▲很棒的一次潛旅，謝謝 Tracy 與大人總監的帶領與協助 / Info. / 薄荷小日子 作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐
網站 | 臉書
地址：屏東縣恆春鎮恆公路676號
電話：08-8883554
▲這回跟著大人總監取得兩項潛水專長
▲這回兩次船潛，都是搭乘這艘被暱稱為 Hello Kitty 的粉紅色船出海，蠻舒適
▲很幸運的有專業水下攝影師同行，謝謝騏艦藍海灣潛水渡假村。
一般玩潛水，對住宿可能多不會特別講究，但入住的這家「薄荷小日子」潛水民宿不一樣，舒適而有風格，此外他們也是 PADI 五星潛店，在潛水的專業性上沒話說。而為什麼會取這名字？是因為老闆夫婦原本在菲律賓的薄荷島經營一間精緻的潛水民宿，疫情關係得先暫停營運，因緣際會下，去年十月他們決定落腳墾丁再開第二間民宿，於是取了薄荷二字。我在 2018 年底曾造訪過那間位於薄荷島的雞蛋花民宿，有座小泳池、很具質感的小而美旅宿讓我留下了美好的薄荷島印象，在得知目前有不少學生都是跟我一樣的老客人，也就不至於太意外了。
▲薄荷小日子與菲律賓薄荷島的雞蛋花民宿，都是隸屬於海島瘋品牌
▲公共空間一隅
▲本次入住的房間，乾淨舒服
▲入住房間的浴室
PADI 鉑金課程總監駐點 PADI 五星潛店
這回很幸運，兩項專長都是由 PADI 鉑金課程總監 Daren 親自授課，就英文名字的諧音，大家都帶趣的稱呼他為大人總監。畢竟我有兩年沒潛過水，大人總監很貼心的說第一支氣瓶就輕鬆潛，主要是要喚醒我的深潛記憶，確實有需要，不誇張的是我連 GoPro 怎麼操作都快要忘記，而幾天下來，發現大人總監不僅專業知識的講解清楚有條理，曾當過牧師的他更是很有耐心也蠻幽默，相當感謝他這回帶領我重返水下。
▲PADI 鉑金課程總監大人總監
▲這回帶著 GoPro 下水，輕鬆簡單捕捉一些水下畫面（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村）
▲教練作勢在水下喝竹葉青，其實那是剛從海底撿拾要帶回陸地的垃圾
水推在手，像騎水下速克達悠游
水中推進器（Diver Propulsion Vehicle, DPV）能讓潛水員大幅降低氣瓶消耗，能潛得更遠，特別是若遇上頂流能保留更多體力，這項專長也是目前潛水員的熱門證照之一。實際接觸後發現，其實要學會操作水中推進器不難，雙把手按下即可前進，有三種速度模式可選（Free-Sport-Turbo），立即可帶來前所未有的水下行動體驗！但需要留意的就是那份新鮮感所可能帶來的冒進，所以需要室內課以及教練隨時的叮嚀與提點，例如上升水面的速度一樣不能太快，千萬不可從水下垂直向上衝。
▲使用後在泡水清洗的水中推進器
▲幸運的遇到能見度超過 30 米的海況（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村）
等懂得如何安全操作，便可放心且較不費力的探索水下世界。我的水推初體驗，第一潛是來到墾丁小灣外海的尖山礁，這地形很酷，水下的礁岩像宜蘭頭城因地殼運動產生的單面山，很適合練習操作水推。這日能見度極好、超過 30 米，我悠哉地環繞著尖山礁，感覺彷彿造訪沈沒的亞特蘭提斯一般。隔日練習水推的第二潛，我們來到南灣附近海域，當日能見度不佳但卻幸運的遇上一位特別來賓：海龜，藉由水推幫助，我跟在海龜旁游了好一下，實在太美妙！想到幾年前在加拉巴哥群島潛水，當時若有水推，我就能追上那隻一塊同游的企鵝了！
▲悠游在尖山礁（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村）
▲好驚喜看見海龜現身
即日起，請叫 Ean 高氧哥！
高氧專長，是民宿老闆大力推薦我一定要拿的！最簡單說，必須取得高氧專長執照後，未來潛水才能租借高氧氣瓶。那為什麼要用高氧氣瓶？有玩潛水的朋友都知道，當下潛到一定深度時（例如 30 米），能待在該深度的時間其實無法太長，時間一到、就算鯨鯊或海底大生物剛來報到，為了不要有減壓病（即俗稱的潛水伕病），以安全為優先、都得立即上升至較淺處，不過，這時若使用的是高氧氣瓶，優點之一便是可比其他人在該深度待得更久，特別是若要攝影，那差別可就大了！這也是為什麼這回會特別要拿高氧專長的原因。
▲認真聽講高氧課程
▲大人總監上課很有條理，也耐心解答提出的任何問題
這項專長，重點是建立正確使用高氧氣瓶潛水的觀念，於是實際下海使用高氧氣瓶前，我們先在民宿上室內課，大人總監把相關理論紮實的上了一遍，最後還有個筆試，超久沒考試的我還好一次通過測驗。應該是注定好的，上課時、當我看到大人總監在白板上寫下「EAN」，還納悶為何要寫我的名字？原來，EAN 是高氧英文 Enriched Air Nitrox 的縮寫，通常 EAN 後面還會加個數字百分比，指的就是該氣瓶裡裝填的氧氣濃度。如此，Ean 當然要來拿個高氧證照啊！
▲發現白板右上角寫著「EAN」，原來是高氧的英文縮寫，巧！
▲大人總監教導電腦錶的相關設定
進階潛水，多功能電腦錶必備
上完高氧專長課程室內課後，接著就換成高氧氣瓶下海實際體驗了！大人總監說，拿到高氧氣瓶後，有個很重要的事情一定要潛水員本人親自執行，是拿空氣比例偵測儀來實際檢查氣瓶裡的氧氣百分比，因為那關乎到安全下潛的深度與免減壓的水下停留時間，萬一使用沒有親自驗證的錯誤數據進行潛水，可能就會有氧中毒的問題。等確認無誤後，就在電腦錶輸入氧氣百分比，即會自動顯示該次可下潛的安全深度以及停留時間等，相當方便！因還不常潛水所以我還沒買電腦錶，但這次潛水我確實有深刻體會到電腦錶的必要性。這回民宿提供我使用的是台灣製造的「ATMOS」Mission One 電腦錶，我連續用了兩天共潛了四支氣瓶，介面直觀、操作起來也簡單，若有準備購買電腦錶推薦可以考慮！
關於 Mission One 電腦錶：100 米防水，提供中文介面，擁有水肺與自潛所需的眾多實用功能，潛水警報以聲響、震動及訊息畫面全方位通知，隨時掌握安全停留 / 減壓 / 上升過快 / 深度與時間警報，並可配合專屬 App 建立潛水日誌。
▲偷懶不得，潛水員務必要親自檢測所要使用的高氧氣瓶裡之氧氣百分比
▲檢測出的數字，正負百分之一都是可接受的範圍
▲檢測後，把氧氣百分比數字輸入到電腦錶後，手錶就會自動顯示可下潛的安全深度及可停留時間
跟戶外攝影一樣，老天爺給什麼天氣就拍什麼樣的照片，潛水也是一樣。高氧潛水初體驗的第一潛，我遇上潛水以來的最大頂流，剛鑽完洞穴，上升準備再翻過珊瑚礁山下潛，我才知道原來海底也有狂風，會被吹走的那種，費盡力氣、激發我超強的求生意志，抓緊礁岩、掐緊流變小的剎那快速踢水潛下，記得，千萬不能慌。我想當時讓我不至於慌張的原因也是因為相信若有狀況，一旁的教練及導潛都會適時的予以協助。驚險但平安，永遠是旅途上最難忘與最令人感恩的事了！
▲導潛介紹接下來要下潛的地形環境與路線
▲遇上強勁頂流，是挑戰也是考驗
▲水下世界總會讓人驚嘆與驚艷
謝謝「薄荷小日子」，讓我順利的完成疫情爆發後的首次潛水，並如願取得兩張專長證書！兩年沒潛水再次背上氣瓶躍入海面，說不緊張是騙人的，多謝他們的專業與悉心引導，讓我很快就能再進入狀況。要離開的這日上午，我在民宿一樓的書架上看到一本書「Dive In Style」，如書名，透過他們帶領的潛旅，從住宿空間環境、人員、鎮上的餐食推薦，確實都很有風格（Style）也很對味！若你喜歡潛水而也對各方面質感有一定要求，他們值得被考慮。期待很快有機會再回來，一塊探訪更多精彩的墾丁潛點！
▲如擺放在書架上的書名，薄荷小日子確實很具風格
▲一趟平安又愉快的潛旅，得要謝謝很多協力夥伴（攝影 / 騏艦藍海灣潛水渡假村）
▲很棒的一次潛旅，謝謝 Tracy 與大人總監的帶領與協助
/ Info. /
薄荷小日子
作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐