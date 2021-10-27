以珠寶明示愛情四階段　海瑞溫斯頓愛心大噴發

▲海瑞溫斯頓發表Winston With Love系列頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

佩戴珠寶與情感緊密連結，尤其經常成為愛情的見證信物，Tiffany & Co.日前釋出由西洋音樂巨星傑斯（Jay-Z）與碧昂絲（Beyoncé）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，即捕捉夫妻倆的親密時刻；同樣立足紐約、揚名國際的珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）則以愛情為主題，推出Winston With Love頂級珠寶系列，以白鑽搭配紅、黃或橘色調彩色寶石構出熾熱愛情的模樣，當中39件新作今抵台亮相，與同時展出的獨一無二珠寶總值約10億元。

▲海瑞溫斯頓Winston With Love主題Winston Light系列Brilliant Glow項鍊，主石為3.97克拉的心型切工黃鑽。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



海瑞溫斯頓巧將英文字LOVE（愛）為靈感，分為設計四個篇章，並各有二個子系列。代表愛情萌芽之時的L. Winston Light系列，以煙花般的線條描繪怦然心動的喜悅，最耀眼的設計是主石為3.97克拉心型切工黃鑽的Brilliant Glow項鍊，加上成套的手鍊與耳環共約3000萬元；邁入濃情密意的時期，則由O. Winston Obsession系列詮釋，品牌選擇緬甸鴿血紅寶石為主角打造Dancing Flames珠寶，表達熾熱的愛情。

▲海瑞溫斯頓Winston Obsession系列Dancing Flames項鍊，主石為5.02克拉的緬甸鴿血紅寶石。





▲海瑞溫斯頓Winston Vow系列Winston Promise項鍊（右），Winston Promise耳環。



許下不朽誓言的V. Winston Vow系列，海瑞溫斯頓推出心形的Promise珠寶，細看項鍊與耳環上的緬甸鴿血紅寶石，也均為心形切割造型，甜蜜盡在不言中；決定相伴一生，E. Winston Eternal系列藉由交纏視覺效果的鑽石與紅寶石線條，象徵兩人合而為一。若想更高調，面盤上有大大鑲鑽「LOVE」字樣的Winston With Love Midnight靜夜系列鑽錶是最佳選擇，細看字母O原來是小秒顯示，備有黃色、紅色、橙色、紫羅蘭色款式，非常亮眼。

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓Winston Eternal系列 Endless Love紅寶石與鑽石項鍊、戒指。





▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓Midnight系列Winston With Love 36毫米自動腕錶，約1,100,000元。

Tiffany則邀傑斯與碧昂絲夫婦拍攝「ABOUT LOVE」形象影片，分別是傑斯拿著攝影機捕捉戴著Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊的碧昂絲，自彈自唱經典名曲《Moon River》，以及兩人搭乘黑頭車約會喝香檳、吃披薩等兩支影片，讓人一窺明星夫妻檔的真情時刻。

▲碧昂絲與傑斯拍攝Tiffany全新形象廣告About Love，碧昂絲佩戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

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