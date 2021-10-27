fb ig video ETtoday search mobile

以珠寶明示愛情四階段　海瑞溫斯頓愛心大噴發

>

▲海瑞溫斯頓發表Winston With Love系列頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

佩戴珠寶與情感緊密連結，尤其經常成為愛情的見證信物，Tiffany & Co.日前釋出由西洋音樂巨星傑斯（Jay-Z）與碧昂絲（Beyoncé）主演的「ABOUT LOVE」形象影片，即捕捉夫妻倆的親密時刻；同樣立足紐約、揚名國際的珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）則以愛情為主題，推出Winston With Love頂級珠寶系列，以白鑽搭配紅、黃或橘色調彩色寶石構出熾熱愛情的模樣，當中39件新作今抵台亮相，與同時展出的獨一無二珠寶總值約10億元。

▲▼ HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston With Love主題Winston Light系列Brilliant Glow項鍊，主石為3.97克拉的心型切工黃鑽。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

海瑞溫斯頓巧將英文字LOVE（愛）為靈感，分為設計四個篇章，並各有二個子系列。代表愛情萌芽之時的L. Winston Light系列，以煙花般的線條描繪怦然心動的喜悅，最耀眼的設計是主石為3.97克拉心型切工黃鑽的Brilliant Glow項鍊，加上成套的手鍊與耳環共約3000萬元；邁入濃情密意的時期，則由O. Winston Obsession系列詮釋，品牌選擇緬甸鴿血紅寶石為主角打造Dancing Flames珠寶，表達熾熱的愛情。

▲▼ HW,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Obsession系列Dancing Flames項鍊，主石為5.02克拉的緬甸鴿血紅寶石。

▲▼ HW,Tiffany 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Vow系列Winston Promise項鍊（右），Winston Promise耳環。

許下不朽誓言的V. Winston Vow系列，海瑞溫斯頓推出心形的Promise珠寶，細看項鍊與耳環上的緬甸鴿血紅寶石，也均為心形切割造型，甜蜜盡在不言中；決定相伴一生，E. Winston Eternal系列藉由交纏視覺效果的鑽石與紅寶石線條，象徵兩人合而為一。若想更高調，面盤上有大大鑲鑽「LOVE」字樣的Winston With Love Midnight靜夜系列鑽錶是最佳選擇，細看字母O原來是小秒顯示，備有黃色、紅色、橙色、紫羅蘭色款式，非常亮眼。

▲▼ HW,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓Winston Eternal系列 Endless Love紅寶石與鑽石項鍊、戒指。

▲▼ HW,Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴海瑞溫斯頓Midnight系列Winston With Love 36毫米自動腕錶，約1,100,000元。

Tiffany則邀傑斯與碧昂絲夫婦拍攝「ABOUT LOVE」形象影片，分別是傑斯拿著攝影機捕捉戴著Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊的碧昂絲，自彈自唱經典名曲《Moon River》，以及兩人搭乘黑頭車約會喝香檳、吃披薩等兩支影片，讓人一窺明星夫妻檔的真情時刻。

▲▼ HW,Tiffany 。（圖／公關照）

▲碧昂絲與傑斯拍攝Tiffany全新形象廣告About Love，碧昂絲佩戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

►風・Luxury／Tiffany「富爸爸」撐腰重振腕錶聲勢　鑽錶打頭陣

►亮・珠寶／香奈兒30克拉帝王拓帕石太罕見　華麗詮釋N°5香水

 

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

安雅泰勒喬伊性感深V尬「胸狠」女配角　露防走光膠帶落漆

安雅泰勒喬伊性感深V尬「胸狠」女配角　露防走光膠帶落漆

基努李維撒百萬贈特技小組勞力士　同戴超定價「黑水鬼」曬兄弟情

基努李維撒百萬贈特技小組勞力士　同戴超定價「黑水鬼」曬兄弟情

G-SHOCK化身虛擬戰士　錶帶神秘數字引入科幻世界

G-SHOCK化身虛擬戰士　錶帶神秘數字引入科幻世界

香港前女首富露一角愛馬仕入門包　又是超難買的限量款 浪琴表聯手五星飯店絕美下午茶曝光　星星、月亮甜鹹點誘姊妹淘 王陽明買名錶不敢瞞蔡詩芸　「老婆越來越懂了」 楊謹華狂愛流蘇珠寶甩不停　把婚戒鎖保險箱 孫芸芸女兒尺度大解放　火辣比基尼纖腰、美腿被看光 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯 何潤東「在家比較小女人」　想和老婆戴對錶怕被打槍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面