寶可夢被打暈萌度升級！漩渦眼皮卡丘洗衣袋、AirPods保護套好想擁有

編輯／Emily 圖／翻攝自pokemon.co.jp、twitter@poke_times、bellemaison.jp

《精靈寶可夢》平時活蹦亂跳的模樣很可愛，沒想到暈倒昏迷之後變更萌。日本寶可夢中心這次就以在戰鬥中失敗的寶可夢為主題，推出一系列新品，皮卡丘、卡比獸等角色四肢癱軟、雙眼變成漩渦狀，昏迷模樣瞬間融化粉絲的心，做成滑鼠墊、洗衣袋、AirPods保護套等小物讓人超想擁有。

《精靈寶可夢》常有打鬥畫面，當寶可夢戰力耗盡時，就會眼冒漩渦、全身癱軟的趴在地上，日本寶可夢中心就以此為靈感，設計出「戰敗狀態」的寶可夢周邊。這系列有皮卡丘、卡比獸、蚊香蛙、耿鬼等10款玩偶吊飾，皮卡丘、卡比獸還被做成洗衣袋，在洗衣機裡滾一滾真的會眼冒螺旋，AirPods保護套上也有卡比獸圖案，和一隻立體皮卡丘。

平時眼睛就是漩渦狀的寶可夢晃晃斑，被做成了眼罩，戴上去就能一起進入昏迷狀態。晃晃斑和炎兔兒造型的玩偶鉛筆盒也非常Q，除了裝文具，用電腦時也能墊在手腕下，被手壓住的昏迷模樣逗趣又可愛。另外還有快龍連帽外套、耿鬼連帽頸枕…超多商品，等著寶可夢訓練大師來收服。

喜歡卡通人物造型小物的話，也可以看看日本家居品牌Belle Maison推出的「迪士尼雙面化妝包」，有小熊維尼和跳跳虎、奇奇蒂蒂兩種款式，毛絨絨材質非常療癒，特別適合秋冬使用。雙面設計讓你一次得到兩款，原本是造型，看膩小熊維尼了翻轉過來，就變成跳跳虎，奇奇蒂蒂款也一樣有兩種造型。

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