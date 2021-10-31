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秋冬10款「精品毛絨包」揹上絕美！BV迷你牛角、粉紅兔手機殼萌翻

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文／美人圈

秋冬來臨，許多大牌都將經典包款換上毛絨絨外衣，可愛程度大加分，讓許多女孩們失心瘋啊！小編就收集了10款「精品毛絨包」來推薦給大家，私心大推FENDI的水桶包，怎麼揹都絕美啊～還有BALENCIAGA新推出的粉紅兔手機殼，實在萌度爆表。話不多說，趕緊一起看下去吧！

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：FENDI MON TRESOR 迷你手袋

FENDI這款水桶包實在太燒啦！都是以羊皮製成，容量也非常夠裝，一共推出了2色，有最流行的「奶茶棕色」，不僅穿搭百搭，揹起來也很時髦 ; 還有少女最愛的「粉色」，令人一眼就動心啊！

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲FENDI MON TRESOR 迷你手袋。（圖／FENDI）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：FENDI BAGUETTE 手袋

FENDI最經典的法棍包，也換上軟質羊皮的外衣，帶來了濃濃的秋冬氛圍。除了常見的棕x黑配色外，新色白色搭配淺棕FF LOGO，是讓人無法抗拒的美包，仙女絕對要入手～

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲FENDI BAGUETTE 手袋。（圖／FENDI）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：PRADA Re-Edition2000年復刻版毛巾布迷你手袋

PRADA超夯的腋下包，做成毛絨絨的款式，也讓人無法招架啊～這款是柔軟的毛巾布Re-Edition 2000年復刻版，一共推出了四款顏色，大膽呈現鮮艷的色彩碰撞與玩味個性，每一色都超值得收藏，也是可甜可鹽好駕馭的包款。

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲PRADA Re-Edition2000年復刻版毛巾布迷你手袋。（圖／PRADA）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：PRADA 毛巾布手提袋

這款手提袋一推出就火到不行，在IG上出鏡率極高！由毛巾布製成，綴上大大的PRADA LOGO字樣，實在超亮眼～毛絨絨包身，加上大容量設計，揹起來充滿慵懶愜意的氛圍，出遊帶上他輕鬆成為矚目焦點～

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲PRADA 毛巾布手提袋。（圖／PRADA）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：BALENCIAGA FLUFFY HOURGLASS TOP HANDLE BAG

巴黎世家的漏斗包，以立體外型和特殊包底設計，成為品牌經典包款之一。這款加上了毛毛設計，真的造型感十足，拎在手上非常的時髦，出席重要場合就派它上場啦！

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA FLUFFY HOURGLASS TOP HANDLE BAG。（圖／BALENCIAGA）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：BALENCIAGA FLUFFY BUNNY PHONE CASE

BALENCIAGA這一季還推出了粉紅兔手機殼，馬上造成了討論話題！拿在手上軟綿綿觸感，真的超療癒，還有附上皮革肩帶，揹上身也是超級好看，萌妹子絕對要入手！

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA FLUFFY BUNNY PHONE CASE。（圖／BALENCIAGA）

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA FLUFFY BUNNY PHONE CASE。（圖／小紅書＠MissluMilan）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：CHANEL 大型口蓋包

CHANEL每一季都會推出特殊材質的包款，結合經典包款，燒的粉絲們體無完膚啊！這款是由雙面剪羊毛及小羊皮製成，綴上金屬金色雙C LOGO，尤其粉色包身搭配黑色格紋，可愛中又帶有率性風格，真的愛了！！！

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 大型口蓋包。（圖／CHANEL）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：CHANEL 購物包

時下最時髦的購物包就屬它了！這款包是由雙面剪羊毛及小羊皮製成，綴上金屬金色雙C LOGO，將最流行的格紋元素融入其中，提把上也做了毛絨絨設計，每個細節都精緻度爆表！不管是日常、出席重要場合都能輕鬆帶著走～

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲CHANEL 購物包。（圖／CHANEL）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：BURBERRY LOLA 小號蘿納包

BURBERRY新推出的時裝秀款「LOLA蘿納包」，使用柔軟的格紋羊絨材質打造，搭配小羊皮鑲邊，綴上金屬Thomas Burberry專屬標誌，還融入經典格紋於包身，配上金屬鍊條，能斜揹也能肩揹，絕對是今年秋冬最摩登的包款。

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲BURBERRY LOLA 小號蘿納包。（圖／BURBERRY）

2021秋冬「精品毛絨包」推薦：BOTTEGA VENETA MINI JODIE

秋冬超萌包款選項再+1，BV火紅的不止雲朵包，這款迷你牛角包，推出至今都熱度不減啊！原先的面料以品牌經典的編織設計，新款換成羊毛材質，加上泰迪色，軟綿綿模樣，實在療癒到不行啊！

▲精品毛絨包。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA MINI JODIE。（圖／BOTTEGA VENETA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

秋冬, 精品, 毛絨包, 包包

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