「咖啡＋餐廳＋書店＋超市」誠品內湖社區店開幕　在地居民50元券免費領

▲誠品生活時光首間社區店，於內湖瑞光路開幕。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品首間社區創新店「誠品生活時光」今正式對外開幕，結合小型選書書店與TEA ROOM提供餐飲，以及產地直送生鮮的複合性場域，提供在地區民另一個消磨片刻時光的空間，推出限定1天小夫妻拌麵與TEA ROOM日月潭紅茶限量1元優惠，港墘里里民加入會員還可得50元抵用券。

▲社區店選書以新書、自我成長、童書與熱門書款為主，並結合線上平台採購機，可以在店內下單網購，隔天就送至店上。（圖／誠品提供）

相較於誠品旗下千坪大型獨立店，以及300坪以上規模的百貨店之外，其深入社區鄰里、約莫在70至70坪的小型店，是近年誠品佈局在地客群的重點，誠品董事長吳旻潔表示，因為近期誠品在電商平台的快速的發展，催生出小店獲利模式的概念，透過滲透型的小店經營鄰里，可讓更多民眾接觸到誠品的書、餐飲以及線上購物的體驗，預計3年內開出百家、明年將開35家。

▲小農直送的生鮮，這裡也買得到。（圖／誠品提供）

吳旻潔指出，內湖的社區店型將誠品之前海內外大型店的模式，轉型成為社區文化生活的概念，用在地互動來提供消費者能在此自我成長，享受更美好的生活片刻，疫情將世界變化得更快，社區店型可引導消費者接觸線上百萬種產品與書庫，且深入過往誠品無法開店的地方，像中南部的小鄉村，或是生活感的鄰里等，跟充滿氛圍有磁吸效應的大店不同。

「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店每日推薦30本以上新書，新書品項數相當於誠品南西，還有產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材，其內TEA ROOM全天候提供多元餐點，包括烤吐司、牛肉麵、午茶鬆餅等，還有「虛擬貨架」可串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店，且開幕後也會成立專屬LINE社群，店長將與居民即時互動，包括推薦書款、開團購、訊息告知等。

實際查訪其誠品社區店氛圍就如居家巷口的咖啡廳，提供民眾靜思、用膳與打發時間的地方，結合誠品本身的書店元素，還有集團內的餐飲與選物打造出「誠品特色」，並透過互動如「加賴」、「團購」、「活動」等深化周邊居民的採購選項，每週推出新書也能讓消費者不時就想走去看看，養成固定消費習慣。

首間「誠品生活時光」，推出可愛的打卡鐘和簽到卡，每月打卡3次即贈購書77折優惠券、打卡6次可換茶飲、打卡10次還可獲得時光好禮。10／31正式開幕日推出「TEA ROOM日月潭紅茶」、「小夫妻拌麵」限量特價1元；11／1至12／31誠品人會員單筆消費888 元可參加價值逾6萬元「Panasonic Ziaino次亜塩素酸空間除菌脫臭機」抽獎。