沛納海霸氣冒險家錶超輕盈　限量500只開搶

▲沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶47mm，627,000元。（圖／Panerai提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為彰顯錶款的強悍特質，不少鐘錶品牌會與冒險家合作，由他們親自佩戴錶款進行實測，歐米茄（OMEGA）力挺曾是美國海軍軍官的冒險家Victor Vescovo，沛納海（Panerai）則與探險家兼環保鬥士Mike Horn已有長達近20年的合作，近日再以他之名，推出限量500只的Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶。

▲Mike Horn佩戴沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶47mm攀岩。

沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶具47毫米錶徑，雖然霸氣卻相當輕盈，因為錶殼為磨砂鈦金屬材質，配備黑色霧面陶瓷的單向旋轉錶圈，最搶眼的仍是深藍色面盤上搭配白色與黃色中央計時指針，讓人聯想到前一代以Mike Horn為靈感的Luminor Submersible 1950 Pole 2 Pole限量錶；內載品牌第一款計時功能自動上鍊機芯P.9100，具飛返計時功能，防水300米。

▲限量500只的沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶47mm，錶背刻有Mike Horn的簽名，627,000元。

歐米茄則長期支持前美國海軍軍官Victor Vescovo，助他上山下海進行冒險任務，去年他戴著歐米茄海馬Planet Ocean鈦金屬計時碼錶，與「Limiting Factor」號在太平洋執行一系列科學與調查潛水任務；今年初更在茂納凱亞火山（Mauna Kea）完成「全攀上」任務，從位於水下-5,600米的火山海床底部，一路攀升到海拔4,200米的雲端峰頂，締造驚人的冒險成就。

▲前美國海軍軍官中校Victor Vescovo戴著歐米茄腕錶上山下海進行探險。（圖／歐米茄提供）

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