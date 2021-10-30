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宋慧喬、申敏兒都剪「S型瀏海」！搭配外翻、波浪捲輕鬆修飾稜角臉

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文／美人圈　圖／翻攝自IG@kyo1122、SBS《現正分手中》、tvN《海岸村恰恰恰》

高熱度韓劇《海岸村恰恰恰》中申敏兒被讚美貌巔峰，另外宋慧喬新劇《現正分手中》也釋出不少劇照、美貌讓人驚艷！其實申敏兒、宋慧喬的髮型非常推薦給稜角臉、高顴骨臉型借鑒，不僅修飾稜角、讓臉更加圓潤，一起看看申敏兒、宋慧喬髮型範本，稜角臉、或是高顴骨、方臉必學修飾髮型重點！

稜角臉、高顴骨髮型範本：外翻S型瀏海修飾顴骨

觀察宋慧喬的髮型會發現，基本上離不開外翻的S型瀏海，高顴骨或是顴骨往外突出的臉型小要有修飾感，一定要透過瀏海修飾，長度約落在顴骨下方，簡單以往外翻的捲度打造自然的S型弧度感，順著臉型非常修飾顴骨，在視覺上馬上有弱化顴骨的稜角感，讓臉型更加順暢圓潤的感覺。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

申敏兒在《海岸村恰恰恰》的髮型中也非常重視瀏海，不管是綁髮或是散髮，都會留出瀏海的線條，往外翻出一個S型弧度、可以在視覺上修飾顴骨感，另外她還搭配耳側的碎髮，不僅減齡顯嫩、針對稜角臉型更有修飾效果。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

稜角臉、高顴骨髮型範本：層次感髮型修飾下顎

如果是方臉或是稜角臉的臉型，常常會因為顴骨或是下顎顯條比較明顯，讓臉型看起來比較銳利，建議可以剪出些許層次、修飾臉部稜角，像是宋慧喬在新劇《現正分手中》的髮型，在髮尾薦出低層次、保留厚度，同時搭配一點隨性的大波浪捲度，不僅有女人味，修飾稜角、也降低臉型銳利感。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

申敏兒髮型也同樣，髮尾雖然厚重、卻有層次，這樣的髮型在視覺上更加輕盈之外、也不會讓臉型下庭比例拉長，會比較修飾下顎突出的臉型。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

稜角臉、高顴骨髮型範本：大捲度比小碎捲更修飾稜角感

另外捲度也很重要，宋慧喬在新劇中的大波浪捲髮，捲度偏大、而且比較鬆散，集中在髮尾下的捲度也可以在視覺上修飾比較明顯的下顎線條，讓臉型比例更加順暢，會比小捲更加修飾！

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

對比一下，蓬鬆大捲可以讓視覺集中在臉型中段，會比較修飾顴骨及下顎稜角感，如果是小捲的話、則會凸顯臉型稜角，所以針對高顴骨或是下顎突出的臉型，隨性的大捲度會更有修飾感。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

申敏兒的髮型也會加入一些隨性的波浪捲線條，不僅修飾稜角感之外、還有拉長顯型的顯瘦效果，對於短方臉也很推薦。

▲宋慧喬瀏海修飾。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

宋慧喬, 申敏兒, S型瀏海, 髮型, 臉型

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