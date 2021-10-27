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小米氣炸鍋2千元有找　手機遠端開煮「牛排、果乾都能做」

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▲氣炸鍋,小米,飛利浦。（圖／各品牌提供）

▲小米在台發表智慧氣炸鍋家電，售價2,000元不到。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

家電年度大檔期「雙11」即將來臨，大陸品牌小米今（10／27）在台發表旗下最新家電「小米智慧氣炸鍋3.5L」，售價不到2,000元，除「氣炸」食物外，還主打解凍、發酵等其他用法，共有百種料理方式可直接從專屬APP查詢，甚至還可直接透過手機開啟，連機身旋鈕都不用轉便可直接開煮。現適逢百貨周年慶期間，氣炸鍋始祖飛利浦也祭出半價優惠，讓民眾輕鬆入手。

▲氣炸鍋,小米,飛利浦。（圖／各品牌提供）

近年健康料理方式盛行，氣炸鍋也成為每年百貨周年慶熱門商品，小米宣布在台推出智慧氣炸鍋 ，搭載熱氣流循環系統與1400W的加熱功率，支援40度C至200度C溫度調節，使用者可用40度至80度低溫，搭配最久24小時的連續加熱製作果乾，或是煎炸牛排，除了氣炸功能以外，還可以解凍食品、烘乾水果和發酵蔬菜。

內鍋採用雙層PTFE不黏塗層，號稱耐磨、不沾黏，清潔更方便，食物與頂部的加熱管中間有電網設計，避免食物直接碰觸加熱器，透過米家APP中提供超過100款食譜，即使是料理新手也能完成多種料理，可透過手機直接開啟設定，且支援Google語音助手，能聲控開關機。

實際觀察機身小巧不佔空間，3.5L約適合製作1至3人份料理，內部炸欄層架橡膠邊緣須留意清潔，整體而言CP值高，適合想試試氣炸料理的新手，或是單身、小家庭族群。

小米智慧氣炸鍋3.5L售價1,995元，11／1起正式開賣，從10／27至10／31期間開放預購，可享早鳥預購價1,895元，再加贈「小米延長線」預購禮；11／1起至11／11「小米雙11超級購物節」活動期間購買，可享雙11新品優惠價1,895元。

▲氣炸鍋,小米,飛利浦。（圖／各品牌提供）

而近期適逢百貨周年慶期間，主打精品家電的飛利浦，也推出旗下高規氣炸鍋5折優惠，飛利浦XXL高規版HD9651，容量約5L，黑色搭配玫瑰金把手頗有精品風，加上豐富配件可做串燒、蒸煮等彩色，原價21,900元，特價10,990元，可再搭配各百貨滿千送百回饋。

▲氣炸鍋,小米,飛利浦。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

小米, 氣炸鍋, 飛利浦, 周年慶

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