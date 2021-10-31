7款「茶香系香水」一聞就治愈　質感瓶身愛到無法放手

文／美人圈

台灣的天氣悶熱，每天搭乘大眾交通工具的時候，如果聞到太過於濃郁的香味，很容易讓人心情煩躁。而清新的茶香就會給人乾淨、毫無負擔的感受～今天幫大家整理了7款「茶香系香水」，當淡雅的茶香，與不同的香調結合，會擦出甚麼樣的火花呢？一起來看看吧～

茶香系香水推薦1：Giorgio Armani 高級訂製淡香水花園系列 香格里拉茶園 100ml

香格里拉之稱的雲南其境內的傳奇玉龍雪山作為靈感，不僅是沏茶時的悠然芳香，更是帶你到茶園的深處，感受到空廣的茶園中帶來的自由與清新～這瓶香水結合了兩種茶葉的香氛，一個是清甜鮮明的綠茶，另一個則是濃郁的紅茶，兩者的結合不僅不突兀，反而呈現出令人驚喜的對比～

▲Giorgio Armani 高級訂製淡香水花園系列 香格里拉茶園。（圖／FB@Armani beauty）

前調：東方柑橘、荳蔻、苦橙葉

中調：茉莉花、綠茶、紅茶、橙花

後調：香葵、鳶尾、香根草

茶香系香水推薦2：DIOR香氛世家系列 喀什米爾香氛 125ml

細膩濃醇的白茶香氣，揉合了玫瑰與瑪黛茶的溫柔，彷彿就像是一件珍貴的羊絨般溫暖。白茶的香氣搭配上白麝香的乾淨，兩者結合的味道非常的舒適，散發出讓人難以抵抗的獨特香味～

▲DIOR香氛世家系列 喀什米爾香氛。（圖／DIOR官方網站）

前調：煙燻白茶

中調：玫瑰、瑪黛茶

後調：白花、白麝香

茶香系香水推薦3：SABON宣言系列香水-白茶 80ml

除了沐浴油、磨砂膏以外，SABON家的香水你一定也要知道～相較於其他品牌的香水來說，CP值相當的高，是小資女孩也可以入手的價格！其中宣言系列香水的白茶，以青檸的微酸清爽、無花果的淡雅清透，搭配上茉莉的清新香甜為前調，中後調則是整體香氣的白茶香氣，宛如置身在清晨的白茶園中清爽～

▲SABON宣言系列香水-白茶。（圖／IG@SABON，SABON日本官方網站）

前調：青檸、茉莉、無花果

中調：白茶、小荳蔻、肉荳蔻

基調：紫羅蘭、雪松、百里香

茶香系香水推薦4：Miller Harris午後伯爵淡香精 100ml

原本帶有煙燻感應是成熟穩重的茶香調，融合了佛手柑的獨特氣息，讓整體的香味更活潑，搭配上肉豆蔻與白樺，又加入了一股溫暖。這種香調就是那種不會給人壓力的香氣，噴上後有種淡雅又不會有距離感的氣質！在悶熱的天氣，帶來一絲茶的清甜～

▲Miller Harris午後伯爵淡香精。（圖／IG@Miller Harris）

前調：義大利佛手柑、西西里檸檬、苦橙葉

中調：四川桃花、紅茶原精、肉豆蔻

後調：阿根廷瑪黛茶、俄羅斯白樺、白麝香

茶香系香水推薦5：BYREDO迷式異泫淡香精 100ml

開場煙味濃烈搭配著輕柔的果香，慢慢過渡到深沉的煙燻紅茶，後調則是甜蜜清爽的香味，三種截然不同的味道，既對立又相互融合，就如同了這瓶香水想要詮釋人複雜的情緒。比起其他清新的茶調香，這款的香味更適合在秋冬使用，是一款深沉、富有內涵的香調。

▲BYREDO迷式異泫淡香精。（圖／FB@BYREDO）

前調 : 馬黛茶、黑醋栗

中調 : 錫蘭紅茶、紫羅蘭葉

後調 : 樺木、紙莎草

茶香系香水推薦6：Maison Margiela 抹茶冥想 100ml

如果是抹茶控的女孩，一定要知道這款香氣～初聞是濃郁而清苦的抹茶味，隨後香檸檬、橙花和茉莉慢慢跑出來，讓基調逐漸明亮起來。接著是過渡到溫暖的白巧克力香味，噴上以後會感覺就像是被抹茶巧克力般環繞，給人一種寧靜放鬆的治愈感。

▲Maison Margiela 抹茶冥想。（圖／IG@maisonmargielafragrances）

前調：香檸檬、橘子、綠茶

中心調：抹茶、橙花、茉莉

基礎調：安息香、橡木苔、白巧克力

茶香系香水推薦7：Elizabeth Arden 白茶野薑花香水 100ml

白茶給人純淨、無害的感受，這次伊麗莎白雅頓又推出白茶系列的第五款香水，前調是清新的橙花及佛手柑，緊接而來的搭配是淡雅的野薑花與白雪松，兩者平衡成端莊又迷人的香氣。

▲Elizabeth Arden 白茶野薑花香水。（圖／IG@elizabetharden）

前調：佛手柑、苦橙、橙花

中調：野薑花、薑根、紫羅蘭

後調：白雪松、零陵香豆、絲綢麝香

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