「加厚」羽絲絨床墊1850元→799元　Q彈柔軟又有支撐力、睡起來超爽

文／C編

秋冬到來，床墊也應該要跟著換季，換上比較保暖的款式，睡起來更舒服，「Her森森」推出「Effect 親膚棉柔羽絲絨加厚床墊」，羽絨的材質不但吸濕排汗，充滿彈性的睡墊也讓人可以8小時睡眠不間斷，非常柔軟舒適。

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▲Effect親膚棉柔羽絲絨加厚床墊，原價1850元、特價799元，點我購買。



人生有三分之一的時間在睡眠中度過，如果常常有睡不好狀況，很可能就是床墊軟硬度不適中、彈性不佳等等。選對好床墊確實重要，這款親膚棉柔羽絲絨加厚床墊，有10公分加厚、柔彈抗壓、立體裁縫等設計，睡起來就是舒服。

羽絲絨材質的好處就是可以防潮，纖維結構幫助水分蒸發、不易發霉、變形，由於不具延展性，因此不容易變形，同時可以鎖住溫暖，優質的羽絲絨柔軟蓬鬆，可以更有效的鎖住溫度，秋冬天睡起來保溫更加有感。

除了以上的優點之外，這款床墊透氣性相當良好，睡覺不會有悶感，具一定的支撐度，但又相當柔軟，符合人體工學的設計，加上柔軟親膚的面料，包準一覺到天明，絕對好眠。

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「Her森森」推出「Effect 親膚棉柔羽絲絨加厚床墊」，原價1850元、特價799元，不管是單人、雙人還是加大版，通通均一價，而且可以滿足不同的床型，擁有多種顏色可以選擇，滿足居家時尚風格，同時又可以兼顧睡眠品質。