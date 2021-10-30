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飛利浦「小方塊氣炸鍋」6990元→4990元！減油90%、想瘦必備

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文／C編

氣炸鍋幾乎是人人家中都必備的小家電，因為烹調方式方便又簡單，因此很受歡迎，「Her森森」推出「Philips飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L」，小巧的設計，放在廚房裡一點都不佔空間，對小家庭來說，再適合不過，而外宿族、小資女也需要，因為想要飲食少油，就靠這個鍋。

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▲飛利浦,氣炸鍋,氣炸,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲Philips 飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L（HD9252），原價6990元、特價4990元。點我購買

飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋，擁有4.1L的容量，想吃東西的時候，不用解凍或是預熱，輕鬆就可以料理出好吃的料理，重點是減油90%，在美味的同時也少了負擔，即便是炸物也不用太擔心。

之所以可以製作出美味的料理，因為擁有專利「熱穿透氣旋」，360度龍捲風極速氣旋，快速形成酥脆外皮，鎖住食材水分與營養，外酥內嫩多汁，讓食物絕不乾柴，而且不需要打開鍋子、翻面，操作便利。

不只是厲害的專利設計，更重要的是連煮菜新手都可以輕鬆端出完美料理，智慧預設7種模式，包括冷凍薯製品、新鮮薯條、雞腿、魚類、糕點、肉類、蔬菜，只要按照食材選擇，就可以烹調得恰到好處。

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▲飛利浦,氣炸鍋,氣炸,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲Philips 飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L（HD9252），原價6990元、特價4990元。點我購買

「Her森森」推出「Philips 飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L」，原價6990元、特價4990元，等於現省2000元，小正方形的設計，看起來簡約優雅，一點都不佔空間，非常好用又實惠，趕緊把小白氣炸鍋帶回家。

關鍵字：

飛利浦, 氣炸鍋, 氣炸, Her森森

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