比起夢幻過頭的公主，迪士尼反派金句更有智慧：不用做第一，只要成唯一

編輯 / Jhen

小時候我們總是沉迷於王子與公主最後的「快樂結局」中，直到長大才漸漸發現，現實生活沒那麼簡單，回頭去看迪士尼公主卡通或電影中的「厭世」反派角色，似乎更加貼近我們的日常生活，以下盤點烏蘇拉、壞皇后、庫伊拉等迪士尼反派們的經典金句，比起過度夢幻的公主，這些反派反而早在我們童年時，就悄悄道出人生真理。

《小美人魚》烏蘇拉

＃自願犧牲且不求回報，這才是愛，其餘的都是喜歡。

＃一個女人不知道她自己的聲音有多麼有影響力，直到她不能講話。



《白雪公主》壞皇后



＃不需要做第一，只需要成為唯一。

＃我沒有發覺，嫉妒使我的內心變得醜陋。

《仙履奇緣》繼母



＃我覺得重要的東西才是重要，其他的我真的不在乎。



《時尚惡女》庫伊拉

＃小時候我就發現，我看待世界的方式與眾不同，與許多人格格不入，但我又不是生來取悅大家的。



＃我跟從我的喜好，我從不在意世俗眼光。



《黑魔女》梅菲瑟

＃愛情不見得都會有好結果。

《魔髮奇緣》葛索媽媽



＃世界是黑暗、自私、殘酷的。哪怕是最微弱的一縷陽光，也會被摧毀。

＃因為我珍惜你，所以把你綁在身邊好讓你不受傷，卻沒想過你的感受。

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