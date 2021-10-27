SOGO周慶祭「哆啦A夢來店禮」萌翻天！　買iPhone13直接送3千





▲SOGO周年慶1111開跑，祭出哆啦A夢系列來店禮吸客。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

11月即將來臨，SOGO台北三館周年慶即將在11／11正式登場，除了超多化妝品獨家特惠組之外，家電今年也大加碼，共有百組「買一送一」優惠，還有買最新IPhone直接送禮券，且五倍券消費滿2,500元就享回饋，號召主顧客做好功課準備開買，今年來店禮還祭出哆啦A夢，每個都超可愛，還不趕快衝一波！

▲SOGO周年慶買iPhone 13直接送3,000元禮券，限量提供。

SOGO忠孝館、復興館跟敦化館周年慶，將從11／11開始至11／22共限時11天，化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券；家電持國泰世華、遠東商銀信用卡，單筆滿15,000元送300元抵用券；滿4萬元送800元抵用券；滿6萬元送1,200元抵用券。

而主打美妝最強特惠組的忠孝店，今年祭出1200個獨家特惠組，其中不乏一線美妝熱門商品，包括SHISRIDO東京櫃百優精純組，價值5,125元，特價2,520元；LANCOME雙精華塑顏組，價值14,100元，特價7,380元。

▲忠孝館SHISEIDO東京櫃百優精純組，價值5,125元，特價2,520元，限量700組。

▲忠孝館LANCOME雙精華塑顏組，價值14,100元，特價7,380元 ，限量100組。

▲復興館ESTEE LAUDER 修護精華雙星組，價值12,130元，特價7,110元，限量30組。

另針對今年熱門的3C與家電，也推出獨家促銷，包括到忠孝店購買最新款iPhone 13與其他指定手機，即送3,000元商品禮券，等同現省3,000元，此外還推出百款家電「買一送一」，如購買Panasonic 65吋指定電視，就送同品牌50吋4K電視；購買HITACHI指定741公升電冰箱，送17公升變頻直立洗衣機，買象印電子鍋加送燒烤組＋保溫杯與3,000元禮券。

▲忠孝館ElectroluxPure A9 高效能抗菌空氣清淨機+Pure i9.2新一代型動機器人，原價60,800元、特價36,800元,加贈清淨機專用濾網壹組+NEOFLAM淺湯鍋24cm。

今年周年慶來店禮則有40款哆啦A夢助陣，包括保溫杯、雨傘、手提肩背包、帆布袋、保溫盒等超實用的生活用品通通有，消費滿1,000元起就能兌換。

SOGO董事長黃晴雯表示，今年全台周慶業績目標為110億元，超越去年的108億元為史上新高，黃指出，周慶開打百貨收到的五倍券在業績都有5至10%的佔比，根據調查有90%以上的上班族都表示，拿到五倍券後會有6,000元至1萬元的消費額度，因此五倍券對於零售業會有很大的助益，自家百貨靠商品組合與特殊來店禮，吸引消費者前來消費。

另針對政府振興五倍紙券，SOGO也在周年慶期間，推出全館單筆消費2,500元送250元抵用券；餐飲、超市、食品指定品牌單筆消費1,000元送100元餐飲抵用券。

而新光三越現正舉辦信義新天地4館周年慶，11／3前化妝品單筆滿2,000元送200元；單館累計5,000元送500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store消費單筆滿1萬元送500元，此外日本展也同時舉辦，假日人潮爆滿。