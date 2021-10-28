古力娜扎美胸輪廓、沙漏腰大放送　西裝造型帥翻粉絲羞喊：女帝

記者王則絲／台北報導

「新疆維納斯」古力娜札近日登上陸版男士《L’OFFICIEL》11月號封面，一口氣演繹了多套率性兼具性感的服裝造型，曼妙的身材曲線、深V美胸、沙漏腰全都大放送，霸氣的表現力即使是擔任男版雜誌的封面人物依然游刃有餘，簡直比男星還要更帥，讓粉絲羞喊：「女帝！」

古力娜扎與迪麗熱巴、麥迪娜、佟麗婭並列「新疆四美」，不只是臉蛋無可挑惕，且瘦歸瘦，身材卻是凹凸有致，今年還更換經紀公司，成為了趙麗穎的同門師妹，人氣相當高。

這回古力娜扎登上男性時尚雜誌，捨去常見的浪漫、公主甜美風格，將頭髮兩側剪了前衛的公主切髮型，轉為演繹酷辣風格，帥度不輸男星。封面上，古力娜扎穿著VERSACE 2021秋冬的西裝大衣，裡頭的馬甲裙裝正好托出她的傲人上圍，隱約看見胸型輪廓；同樣來自VERSACE的另一套紅西裝造型、中空蕾絲褲襪裝，則是讓她的筆直雙腿出來透氣，比例堪比超模。

此外，古力娜扎還換上FENDI 的深藍西裝套裝，冷冽風的率性成功營造出高級質感，而另一套兩件式白色立體針織套裝，更是勾勒出她如沙漏一般的絕美S曲線，粉絲們全被電翻：「甜妹子變成女帝！」、「霸道總裁愛上我」、「可鹽可甜」、「太酷了！」、「美娜身材真絕，表現力很強。」

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