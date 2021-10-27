Max Mara快閃店藏巨型羊駝！「4大亮點」打卡送胸針、經典大衣進化

▲Max Mara微風南山形象旗艦店打造「70周年快閃店」 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

走過70個年頭的Max Mara，完全是時尚驚嘆號，此次特別在微風南山形象旗艦店打造「70周年快閃店」，不僅空降了超巨大泰迪熊、羊駝動物3D雕塑，提供民眾美照拍個夠。同時還首度跨足生活風格，帶來拖鞋、抱枕等物，而品牌經典101801駝色大衣也換上科技材質，完美迎接下個70年，跟著《ET FASHION》搶逛新店亮點一次看。

亮點一：微風南山旗艦快閃店可愛動物雕塑

▲動物家族泰迪熊、羊駝、綿羊、駱駝與山羊可愛雕塑 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

品牌70歲以驚嘆號為主題，快閃店內佈滿「！」與成立年份「1951」元素，而動物家族泰迪熊、羊駝、綿羊、駱駝與山羊也一次到齊，駱駝代表了系列的標誌性纖維，綿羊和羊駝則代表了羊毛，以動物為主角的設計靈感，這回全搬進店內成為最佳雕塑，是民眾必來打卡點。快閃店開幕至11月10日止，活動期間將美照分享至個人社群，還能夠帶回70周年限定胸針。

亮點二：70周年之際首度跨足生活小物

▲HOLIDAY GIFT 配飾系列髮飾；家居系列抱枕。（圖／品牌提供）

時尚迷皆知，泰迪熊是品牌經典靈魂，從一件厚實可愛的泰迪熊大衣為出發，#MaxTheTeddy推出了一系列的可愛動物圖騰商品，閃閃發光的羊駝胸針、鉛筆套裝組、筆記本、髮圈及購物袋，都是相當實用的單品，且呼應秋冬毛絨元素，帶來了抱枕與拖鞋小物，豐富居家時尚感。

亮點三：必敗包款清單

▲深咖羊駝毛 Anita Bag 。（圖／品牌提供）



品牌中經典包款之一的「Anita Bag」，最初的設計靈感來自北歐女演員Anita Ekberg，此次也特別推出70周年紀念版，採用Max Mara 大衣最標誌性面料，和衣物一樣能夠正反兩用，並在袋上繡上創始年分1951，重新詮釋經典包款。

亮點四：70週年經典大衣再進化

▲經典101801駝色大衣可雙面換穿 。（圖／品牌提供）

Max Mara的大衣在時尚迷眼中是如同傳家寶般的存在，經典101801駝色大衣與Teddy Bear泰迪熊外套，這次以防滴水科技尼龍面料製作，在大衣背後以MaxMaraGram字體的貼布繡上1951，雙面換穿的特性非常誘人。KOL莫莉也搶先逛店打卡，身穿101801大衣展現出率性氣息，完美了品牌創始人 Achille Maramotti所定義的堅毅女性特質。

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▲Prada Chalet期間限定店開展至11月14日 。（圖／品牌提供）

同樣位於信義區，Prada Chalet期間限定店於10月22日至11月14日登陸台北Bellavita寶麗廣場1樓中庭，小木屋內傢俱皆由天然木材所製成，並陳列全新Prada服飾系列，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾，Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包，及各種高山雪地雙板滑雪板、單板滑雪板，讓民眾拍美照的同時能搶先看最新單品。