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手部老化速度是臉的8倍！皮膚科醫師：勤擦護手霜、睡前要厚塗

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▲▼身體保養。（圖／Unsplash）

▲別讓手部肌膚讓你看起來老了好幾歲。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

許多女生保養只顧臉，殊不知手部和身體肌膚才是決勝關鍵，研究指出，手部老化的速度是臉的8倍之多，想要當個零瑕疵美女，細節保養才是重點。

▲▼身體保養。（圖／Unsplash）

▲女生都希望擁有一雙纖纖玉手。

手部老化速度超乎想像，皮膚科醫師唐豪悅指出，身體肌膚因有衣物遮蔽相對日曬時段較短，老化速度較慢，但手部因常常忘記塗抹防曬乳液，長年過度日照破壞肌膚保護層，導致30歲之後就會出現皺紋、斑點及乾燥等諸多皮膚老化現象。

▲▼身體保養。（圖／Unsplash）

▲洗完手後建議立刻勤塗護手霜。

唐醫師強調，即使是身體或手部，仍要與臉部一般，維持規律保養。她也公開分享私房保養技巧，像是洗澡水溫不宜過燙，較洗臉水溫度略高即可，不過度洗淨，敏感部位避免去角質，洗澡後立即塗擦乳霜，隨身攜帶護手霜，當手部肌膚感覺緊繃即可使用，睡前改成厚擦。

▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

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▲▼身體保養。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

身體保養, 手部保養, 老化

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