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5款超夯「吃的美肌保養」！Dr.Wu膠原蛋白＋加強粉　Oribis限量葡萄味美源素

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▲▼ 5款超夯「吃的美肌保養品」。（圖／品牌提供）

▲不少女生都有服用美容補給品的習慣。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

女生對於美麗、凍齡的追求永不停歇，光靠擦保養品的外在保養還不夠，越來越多女生開始重視「內服的保養品」，由內而外為肌膚補充營養，全方位美肌。《ET FASHION》為大家搜羅近期超夯的5款美容補給品，像是DR.WU推出膠原蛋白粉和獨創3種加強粉，補充膠原蛋白同時改善肌膚問題；而超熱賣的ORIBIS米潤美源素則是推出限量葡萄風味。

▲▼ 5款超夯「吃的美肌保養品」。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 海洋雙膠原蛋白胜肽粉，15pcs，NT$990。

DR.WU攜手美妍營養專家共同研發，推出「美妍營養補充系列」，以日法專利膠原蛋白胜肽製成的「海洋雙膠原蛋白胜肽粉」為核心，可根據個人肌膚問題搭配三款美肌加強粉食用，輕鬆補給肌膚營養。

海洋雙膠原蛋白胜肽粉選用高效能成分日本專利PO·OG膠原蛋白胜肽搭配法國專利小分子膠原蛋白胜肽Naticol，雙膠原蛋白胜肽相輔相成能更長效且更高速使身體吸收利用，協同高濃度維生素C與高活性益生菌，促進膠原胜肽吸收利用與強化生成，改善細紋、彈性、緊實。

▲▼ 5款超夯「吃的美肌保養品」。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 光皙潤透加強粉，15pcs，NT$690。

美肌加強粉包含亮白、紅潤氣色與彈力逆齡等3款，其中「光皙潤透加強粉」添加高純度維生素C能促進膠原蛋白形成，搭配櫻花萃取物與余甘子萃取物雙重專利植萃成分，偕同微米珍珠粉等有益女性成分，精準抗糖減低暗沉，維持肌膚全面亮白。

▲▼ 4款必備美容補給品 。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 米潤美源素－麝香葡萄風味，1.5g x 30包，NT$1,260。

2019年一推出就大受歡迎、持續熱賣的ORBIS米潤美源素，內含獲得日本國家級「特保」認證的高純度DF-神經醯胺，能讓內在水分不易從表層蒸散，減緩肌膚乾燥問題，被暱稱為「吃的安瓶」。今年推出限量麝香葡萄風味，粉末劑型可迅速溶於口中，不用配水就能服用，隨時隨地都能為肌膚補充內在保水。

▲▼ 4款必備美容補給品 。（圖／品牌提供）

▲DHC 耀眼美人，60粒（30日份），NT$580。

「耀眼美人」是能幫助達成神采亮眼的營養補助食品，添加提升豐盈感必備的多胺、鋅酵母等成分，及打造緊緻度所不可或缺的膠原蛋白胜肽、大豆胜肽及酵母胜肽，能幫助提升雙睫的豐盈感及眼周膚況的緊緻度，輕鬆擁有魅力眼神和美麗雙眸。

▲▼ 4款必備美容補給品 。（圖／品牌提供）

▲煦願軒 滴雞精（原味），60ml X 7包，NT$1,180。

選用12～13週具有產銷履歷的紅羽土公雞，搭配全台第一創立古法陶甕萃取，全程無添加一滴水，零脂肪、膽固醇、防腐劑、抗生素、賀爾蒙，富含優質蛋白質、總支鏈胺基酸與高濃度膠原蛋白，小分子易吸收，不僅可養顏美容，也特別適合備孕、孕婦或產後、術後食用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 營養品, 補給品, 美容補給, 膠原蛋白粉, 滴雞精

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