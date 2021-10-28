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「觀點女王」教有效安慰人的2個說話小技巧！批評性發言先避開

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▲▼有效安慰人2個說話小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

遇到朋友難過、情緒低落時，我們都會說些話來安慰、鼓勵對方，但很多時候，你的安慰可能沒有起到幫助作用，甚至反而還讓朋友更傷心，或刺激他們情緒爆發。帶過鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星的大陸「金牌經紀人」楊天真，以獨特又犀利的觀點讓眾多網友狂推為新一代「觀點女王」。近日她就分享了2個高情商安慰人的說話小技巧，有效安撫對方情緒不出錯。

▲▼有效安慰人2個說話小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃關注對方情緒且避免批評性話語

在朋友難過時，他們最需要的是共情，這時候你只需要關注他們的情緒，且要管住自己的表達欲。像是當你的朋友被提了分手，他跟你抱怨對方有多糟糕的時候，而你也早就累積了許多對對方不好的看法，這時你如果滔滔不絕地跟朋友說「你看，我早就跟你說了吧！」「我早就覺得他不是多好了人」、「他其實哪方面也不好」等話語，這樣不僅不能緩解朋友的糟糕情緒，還會讓朋友覺得原來自己眼光那麼差。而最糟的是，如果後來有一天他們兩個又和好了，你就變成一個搬弄是非的小人。

當朋友需要安慰的時候，你只需要擁抱他們，並且告訴他，即便跟這個對象分手了，但他還有你們這些好朋友會一直陪伴他，這就足夠起到安慰情緒的作用了，其他批評的話別多說。

▲▼有效安慰人2個說話小技巧。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃換個角度給予希望

不要太過就事論事地給些自以為是的實際操作建議，而是從其他角度給予他更大的希望。比如有個女性朋友跟你抱怨總找不到男朋友，你回應他「我也找不到男朋友」，這樣並不會讓他覺得心裡好過一點，反而會讓他覺得「我們都很慘」，而加重他的焦慮；或是你以為自己給他一些所謂的實際建議，像是「你去相個親吧」、「放假時多出去認識認識朋友」，他可能會覺得「這些事情我都做過啊～但還不是沒有解決這個問題。」

這時候，你可以以一個更高的視角來跟他聊，比如你可以跟他提提單身生活的優點，像是「其實單身也很好啊！一個人有一個人的自由」、「不如我們找一些已經結了婚的人聊聊，聽聽他們在婚姻裡過的是否也挺不自在。哪像我們現在，錢都可以花在自己身上，時間都是自己的，想幹嘛就幹嘛，多自在。」這樣可以從另一個角度給予他更大的希望，讓他看到人生的多種可能性。

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關鍵字：

社交, 安慰, 說話, 技巧, 方法, 秘訣, 高情商, 楊天真

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